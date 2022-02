Gite scolastiche, tutti d'accordo in regione: "Ripartano subito"

Per il momento, le gite scolastiche e i viaggi d'istruzione sono possibili soltanto in zona bianca, in base alle normative per rispondere alla pandemia covid. Mentre scriviamo, soltanto due regioni italiane sono in zona bianca: Umbria e Basilicata.

Una mozione in consiglio regionale della Lombardia, approvata all'unanimità, chiede alla giunta d'impegnarsi presso il governo in. modo da fare ripartire queste attività complementari fin dall'anno scolastico in corso, indipendentemente dal colore della regione di riferimento. La mozione è stata presentata da Elisabetta Strada (Lombardi civici europeisti) e sottoscritta da numerosi consiglieri di tutti gli schieramenti.