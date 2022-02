Giulia De Lellis in ospedale per l'asma: "Sono stata malissimo"

Paura per Giulia De Lellis, influencer con casa a Milano. La giovane è finita in ospedale a causa della reazione a un farmaco contro l'asma, che le era peggiorata dopo avere contratto il covid a gennaio. E' stata la stessa De Lellis a renderlo noto attraverso una storia su Instagram. "Finalmente - ha scritto - sto molto meglio. Questa mattina sono stata malissimo per via di un farmaco per l'asma, peggiorata dopo il covid".

"Sono andata in ospedale per via della reazione ma fortunatamente smaltito il farmaco va meglio. Mi riprendo e torno, sono solo un po' disabilitata e stanca", ha concluso l'influencer. A gennaio De Lellis aveva contratto il covid durante il periodo del suo compleanno. Dopo essere tornata negativa, aveva organizzato una super festa in hotel. Sembrava tutto passato ma l'asma è peggiorata e la reazione al farmaco ha fatto il resto.