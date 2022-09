L'influencer milanese: "Perchè i vecchi rinc*** devono votare?". La replica della Lucarelli

Ha suscitato un vespaio di polemiche l'uscita dell'influncer di moda a Milano Giulia Torelli, di professione "riorganizzatrice di armadi". La 35enne, in un video su Instagram, dopo essere andata a votare aveva detto: "Perchè i vecchi hanno il diritto di voto? Perchè? L'hanno già esercitato nella loro lungha, lunghissima vita. Basta, basta votare. Non sanno niente, non hanno idea, quello che sanno lo vedono al tg. Non sanno neanche loro quello che stanno facendo. E poi succedono queste cose I vecchi non devono fare niente, tantomeno votare, In caa devono stare fermi, fermi immobili con quelle mani".

Subito è arrivata la replica della giornalista Selvaggia Lucarelli: "Questa tizia, Giulia Torelli, molto amata dalla Milano della moda, celebrata da Vanity fair, ha 35 anni. Nella vita, lavoratrice indefessa, riorganizza gli armadi altrui per lavoro. Mi si strappa il cuore nel dirlo, ma questa è una parte rilevante della Milano che si sente pure di sinistra. Dai su Mrs Stachanov, accetta la sfida: vi sedete in poltrona tu e mio padre, 88 anni. Vediamo chi dei due sa qualcosa della vita, della storia, della politica. Ti aspetto a casa, così magari mi sistemi pure l’armadio che c’è il cambio stagione. E magari diglielo in faccia che ti provoca fastidio questa cosa che sia così attaccato alla vita e non abbia voglia di crepare. Fessa".