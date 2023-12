Ambrogino d'oro a Giulia Tramontano: "Un riconoscimento che ci rende orgogliosi"

Ambrogino d’oro alla memoria di Giulia Tramontano. Sarà il sindaco di Milano Beppe Sala a consegnare il riconoscimento. Lo ritireranno mamma Loredana e papà Franco. Alessandro Impagnatiello, ha ucciso la fidanzata e convivente Giulia Tramontano a Senago, al settimo mese di gravidanza del loro figlio Thiago. Il fatto è avvenuto il 27 maggio scorso: 37 coltellate inferte, come dichiarato dall’imputato: “Senza un reale motivo”. Colpa dello stress che gli suscitava quella relazione, così ha dichiarato agli inquirenti. L'uomo ha poi tentato due volte di dare fuoco al cadavere, senza successo, per poi abbandonarlo tra le sterpaglie, non lontano da casa. Per il trasporto del corpo ha usato un carrellino, tipo quelli che si usano nei supermercati.

Il messaggio della famiglia Tramontano

Chiara Tramontano, sorella di Giulia, lascia a MilanoToday.it il testo che aveva preparato per il ringraziamento.

Desidero esprimere il mio più profondo apprezzamento a nome della mia famiglia per l'onore conferito a mia sorella Giulia Tramontano con l'attribuzione della benemerenza cittadina da parte del Comune di Milano. Questa riconoscenza rappresenta un tributo speciale alla memoria di Giulia, che ha dedicato la sua vita con impegno e passione alla sua realizzazione personale e professionale. Siamo profondamente toccati dalla sensibilità e dalla considerazione dimostrate dalla città di Milano nel voler onorare il suo ricordo. In questo periodo particolarmente difficile per noi, in cui Giulia e Thiago ci sono stati tragicamente tolti mesi fa, l'assenza di Giulia è profondamente sentita. Questo gesto di riconoscimento è un segno tangibile dell'impatto che la sua scomparsa ha avuto sulla città di Milano, su Senago e sulle vite di coloro che ha toccato. Apprezziamo enormemente l'attenzione e il rispetto che il Comune ha dimostrato nei confronti della memoria della nostra amata Giulia. Questo riconoscimento ci rende orgogliosi, e vorremmo che fosse Giulia in primis ad ammirare il riconoscimento che le viene conferito come cittadina di Milano. Desideriamo ringraziare sinceramente tutti coloro che hanno reso possibile questo gesto di onore, in particolare il consigliere del Comune di Milano, Daniele Nahum, il quale ha dimostrato una sensibilità e una compassione straordinarie.

Daniel Nauhm, citato nel testo, interpellato dichiara di non sapere di essere stato inserito nei ringraziamenti. È stato il promotore della candidatura All’Ambrogino d’Oro alla memoria di Giulia Tramontano. “Una tipica storia milanese”, l’ha definita. “Di emancipazione e di successo. Una giovane donna che approda a Milano e realizza i propri sogni e aspirazioni”. Un pensiero finale lo riserva alla mamma di Giulia, Loredana che “continua con coraggio e impegno civico ad andare nelle scuole e parlare di femminicidio ai ragazzi”. I coniugi Tramontano nelle scorse ore sono stati a Milano ospiti del sindaco che li ha ricevuti nel pomeriggio a Palazzo Marino.