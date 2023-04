Giulia Valentina: "Mia madre alle Canarie, mio padre a Torino. Il nostro modello"

La madre ha deciso di trasferirsi a Fuerteventura (Canarie). Il marito (e padre) è rimasto in Italia. Creando così un nuovo equilibrio famigliare. È diventato virale il post dell'influencer e content creator Giulia Valentina, milanese d'adozione e torinese d'origine. Valentina, 32 anni, quasi 1 milione di follower, è molto nota nel web per i suoi contenuti sulla moda e per il programma su Sky che parla di serie tv. È stata a lungo, inoltre, la fidanzata di Fedez prima di Chiara Ferragni.

"Siamo stati bravi. Ci abbiamo messo un po’ forse perché siamo cresciuti con un unico modello di famiglia felice: quello in cui i ruoli sono determinati e irremovibili, dove si rimane insieme, non per sempre ma per forza, perché altrimenti “come fa l’altro a sopravvivere senza di te”", ha sottolineato in occasione di una vacanza con la famiglia.

"Quando mia mamma ha deciso di trasferirsi all’inizio non capivo, mi sembrava un fallimento, come se la nostra famiglia stesse facendo dei passi indietro. Per fortuna sono sempre stata molto riflessiva e attenta nello scegliere come e quando comunicare i miei pensieri e sentimenti. Non le dissi nulla e mi diedi il tempo di abituarmi a questo nuovo equilibrio, supportando la sua decisione. Sono bastate poche settimane per vederla rinascere, entusiasta e fiera della sua indipendenza, dei suoi nuovi interessi e felice. La sua voce al telefono è stato l’unico segno di cui ho avuto bisogno per capire che aveva fatto la scelta giusta", ha proseguito.

"L’insegnamento più bello che ha dato a me e mia sorella penso sia stato questo: di non rinunciare a se stessa e di avere coraggio di fare le cose che la rendono felice. Questo nuovo equilibrio ha creato la necessità di organizzare più occasioni di passare del tempo con mio papà e renderlo ancora più partecipe della mia vita e non ha fatto che migliorare il nostro rapporto. Dopo questi giorni passati tutti insieme, devo dire che siamo stati bravi a trovare il nostro modello di famiglia, dove nessuno deve sacrificare tutto per gli altri e tutti tifiamo per la felicità di ciascuno", conclude.

Il post ha avuto oltre 100mila like e una marea di commenti positivi dai fan. "Questa è una storia che doveva essere condivisa, grazie", è il tenore della stragrande maggioranza delle repliche.