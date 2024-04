Giuliana Minuzzo appare in un murale a Milano

Un murale per ricordare una figura poco conosciuta, quella della sciatrice alpina Giuliana Minuzzo, prima atleta italiana a conquistare una medaglia alle Olimpiadi invernali di Oslo 1952 e prima a prestare il giuramento delle atlete e degli atleti in occasione di Cortina 1956. L'opera, commissionata da Deloitte nell’ambito della partnership con Fondazione Milano Cortina 2026, si trova in via Tortona 21 a Milano.

Il murale è stato realizzato dal collettivo Orticanoodles che nei giorni scorsi ha ridato vita a una seconda opera precedentemente vandalizzata, quella sulla facciata dell'hotel Astoria dedicata all'autismo.

Minuzzo, tra le sciatrici più importanti del dopoguerra, ha conquistato due medaglie olimpiche, un mondiale e 16 campionati italiani. E proprio in occasione dei prossimi Giochi Olimpici Deloitte Italia ha deciso di dare lustro all'atleta italiana. "Più di tutte la storia di Giuliana Minuzzo racconta quanto non sia importante arrivare primi, bensì quanto può essere significativo l'impatto di una storia sportiva d'eccezione", ha commentato il Ceo Fabio Pompei.