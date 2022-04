L'addio a Giusi Ferrè, chi era

Giusi Ferrè, storica firma della moda italiana, è morta a Milano. La giornalista si è spenta all'età di 75 anni. Scriveva per il Corriere della Sera e collaborava a Io Donna. Sue le fortunate rubriche Buccia di banana (in cui commentava i peggiori look dei vip) e Tocco di classe.

Oltre ad essere una giornalista e un personaggio televisivo, Giusi Ferrè era anche una scrittrice. Tra le sue opere Timberlandia (1987), Alberta Ferretti: lusso, calma, leggerezza (1998), Gianfranco Ferré: la poesia del progetto (1998), Gianfranco Ferré: itinerario (1999), Now and…Moncler 1952-2002 (2002) e Buccia di Banana: lo stile e l'eleganza dalla A alla Z (2012).

Moltissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. "Il mio cordoglio per la scomparsa di Giusi Ferrè, una delle più brillanti ed esperte giornaliste di moda. Ha seguito una delle industrie più importanti del nostro paese con originalità e intelligenza, sottolineandone l'intima connessione con la nostra identità in tutto il mondo", ha scritto su Twitter il sottosegretario all'interno Ivan Scalfarotto.