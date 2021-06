Gli ospedali San Carlo e San Paolo andrebbero ristrutturati, secondo Maran

Ristrutturare gli ospedali milanesi San Paolo e San Carlo anziché costruirne uno completamente nuovo di zecca. È questa la proposta avanzata dall'assessore all'urbanistica Pierfrancesco Maran a Letizia Moratti, vicepresidente della Regione e assessore al Welfare.

"È ora di abbandonare l'idea di chiuderli per fare un nuovo ospedale e di concentrarsi sull'obiettivo di una ristrutturazione profonda delle due strutture", ha chiosato Maran in un post pubblicato su Facebook. Nelle scorse ore l'assessore all'urbanistica ha scritto una lettera Letizia Moratti "per chiedere di sbloccare una situazione che da tempo è ferma in un limbo". La Regione, infatti, ha intenzione di sostituire le due strutture con una "baricentrica", ma "oltre ad avere diverse criticità tecniche nell'individuazione di un luogo adatto con il rischio di scoprire dal servizio alcuni quartieri, è, a nostro giudizio, da archiviare, travolto dalle nuove necessità post covid che impongono, finalmente, una maggiore attenzione al territorio", ha proseguito Maran.

"Fino a che non viene archiviata l'idea di fare un nuovo ospedale restano bloccati anche progetti alternativi di ristrutturazione che sono invece più maturi di quello che si pensi", ha proseguito Maran. L'esponente della giunta guidata da Sala ha suggerito all'assessore al Welfare di ristrutturare il San Paolo mantenendo attivo il presidio di pronto soccorso. Non solo, Maran ha proposto di ristrutturare il San Calo "in piena sinergia con l'Università degli Studi che può recuperarne una parte a campus di medicina".

"Per noi — ha concluso Maran — è fondamentale sbloccare la situazione e far partire gli investimenti necessari a rilanciare queste due strutture così importanti per i cittadini dell'ovest della città e su questo siamo pronti a un rapido confronto con Regione Lombardia"