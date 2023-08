Gli ucraini di Milano celebrano la Giornata dell'indipendenza

Gli ucraini di Milano, come in tutto il mondo, si preparano a celebrare, il 24 agosto, la Giornata dell'indipendenza, proclamata proprio in quella data nel 1991. Per il secondo anno consecutivo, la giornata viene festeggiata nel corso dell'invasione su larga scala da parte della Russia, dunque in una situazione che non può consentire, in patria, festeggiamenti imponenti, sia per ragioni di sicurezza sia perché l'umore è sempre scandito dalla quotidianità della guerra.

A Milano, come ogni sera, i membri della comunità si ritroveranno dopo le 19.30 in piazza del Duomo, davanti al sagrato. "Mantenere l'indipendenza e lottare per la libertà è ciò che ci spinge ogni sera in piazza", dichiarano dall'associazione UaMi, che cura la manifestazione tutti i giorni: "Oggi è la giornata simbolo di ciò che facciamo ogni giorno in piazza del Duomo. La giornata di oggi ci rappresenta. Rappresenta ogni animo indipendente. Ma oggi, come ogni giorno, bisogna ricordare grazie a chi noi possiamo ancora essere indipendenti: donne e uomini che, con sangue e sudore, mantengono la nostra libertà mettendo la loro vita; medici che lavorano 24 ore su 24 per salvare vite umane, vite di eroi; volontari che fanno l'impossibile per sostenere chi ha bisogno".

Lo spettacolo al Castello

Alle 21, invece, al Castello Sforzesco (nell'ambito del palinsesto di 'Estate al Castello') è in programma lo spettacolo 'Musica scolpita nella pietra', con musica classica italiana e ucraina e la storia di Bona Sforza d'Aragona, la figlia del duca di Milano Gian Galeazzo Sforza e di Isabella d'Aragona, che, nel 1518, sposò Sigismondo I, re di Polonia, diventando dunque regina di Polonia, che a quei tempi si estendeva fino a parte dell'attuale Ucraina. Uno dei legami sconosciuti (o poco noti) tra Milano e il Paese che oggi è impegnato nella Resistenza contro una terribile invasione.