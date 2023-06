"Sul glicine colossale presa in giro di Sala"

"Una colossale presa in giro". Così il consigliere comunale Carlo Monguzzi (Verdi) e l'associazione Combattenti e Reduci descrivono il comportamento del sindaco Beppe Sala sulla vicenda del glicine di piazza Baiamonti, risparmiato dall'abbattimento, in programma per fare spazio al museo della Resistenza, dopo settimane di appelli di cittadini e personaggi del mondo dello spettacolo.

"La nostra proposta è la seguente e mi sembra una proposta che ha riscontrato positività - aveva detto il primo cittadino nei giorni scorsi - salvare integralmente il glicine, che verrà potato per permettere i lavori ma in un paio di anni tornerà esattamente come oggi. Poi ci sono cinque piante, quattro tigli e un bagolare, i due tigli li possiamo salvare al 100%, sugli altri si lavorerà". Ma la realtà sembra ben diversa. ". Il progetto del museo rimane identico, e il glicine non viene toccato (se non per le potature) perché non ha mai interferito con l'edificio. Ma allora perché per mesi ci hanno detto che andava abbattuto?", rivela il capogruppo dei Verdi in Comune, Monguzzi.

"Perché - continua il consigliere - il sindaco ha detto 'se la città vuole salvare il glicine allora non facciamo il museo'? E tre giorni dopo è cambiato tutto? Il presidente dell'associazione Combattenti e Reduci che ha seguito la vicenda secondo per secondo ha così detto alla stampa: 'Il glicine è fuori dalla sagoma dell'edificio, l'impresa ieri ci ha detto che non è stato modificato nulla del progetto del museo e che la pianta rimane lì dove è. Se si voleva eliminare è perché c'era il desiderio di farlo. Io su questo, da cittadino, vorrei spiegazioni'. Anche tutti noi vorremmo spiegazioni. Quello che è certo è che se non ci fosse stata la mobilitazione dei cittadini il comune avrebbe abbattuto un glicine di 300 mq la cui unica colpa era ed è quella di esistere.".