Glicine e alberi sono salvi: la vittoria dei milanesi

Per una volta le proteste dei cittadini non sono rimaste inascoltate. Per una volta gli alberi e le piante patrimonio di Milano sono state risparmiate dalla cementificazione. Dopo settimane e settimane di appelli e presidi, il monumentale glicine e i grandi tigli di piazzale Baiamonti, destinati al taglio per fare spazio al nuovo museo della Resistenza, sono salvi.

"Vittoria - annuncia il consigliere comunale di Milano, Carlo Monguzzi (Verdi) -. Il comune finalmente modifica il progetto e salva gli alberi come stiamo chiedendo da tempo noi e tutta la città. Bastava veramente poco. I cittadini andranno al Museo ammirando il glicine e i tigli. Viva la Resistenza, viva la natura. Noi e il buonsenso abbiamo vinto". La decisione è maturata a seguito di incontri tra Palazzo Marino, il ministero e i progettisti.

Lunedì 29 maggio circa 200 persone avevano dato vita all'ennesima protesta per chiedere al Comune e al ministero della Cultura di risparmiare gli alberi e il glicine modificando il progetto della piramide Herzog, futura sede del museo della Resistenza. La battaglia per salvare le piante e di piazzale Baiamonti ha visto schierati più di 50mila milanesi, che avevano firmato una petizione su change.org, alcune sezioni 'ribelli' di Anpi, i comici Giovanni Storti e Germano Lanzoni, il gruppo Elio e le storie tese e il presentatore Fabio Volo. Nonostante i numerosi appelli, per più di un mese e mezzo il ministero della Cultura, il sindaco di Milano Beppe Sala e il presidente di Anpi Roberto Cenati si erano detti favorevoli all'abbattimento degli alberi per costruire la piramide dello studio Herzog. Alla fine però a vincere, con l'aiuto di alcuni personaggi dello spettacolo, sono stati i residenti.