Cosa sono questi globi che sono apparsi in Duomo a Milano

Nuovi "ospiti" in Duomo. Sabato, infatti, cinquanta globi sono apparsi nella piazza davanti alla Cattedrale simbolo di Milano, attirando la curiosità dei passanti. Si tratta di una serie di globi d’artista il cui scopo - ha fatto sapere il comune - è "sensibilizzare i milanesi sui temi del cambiamento climatico e l'uso delle plastiche inquinanti".

Sono le prime 50 opere di “WePlanet-100 globi per un futuro sostenibile”, un’istallazione che costituisce l’anteprima “en plein air” della kermesse ufficiale che si svolgerà dal 27 agosto al 7 novembre 2021 nelle principali vie e piazze del capoluogo lombardo e di altre città curata proprio da WePlanet, azienda che - si legge sul sito ufficiale - "sostiene la promozione e la sensibilizzazione ambientale" e "agisce negli ambiti dell’arte, del design, della creatività e della formazione per creare progetti sostenibili finalizzati alla tutela dell’ambiente".

"I globi, prodotti in plastica riciclata, sono ideati e realizzati da giovani artisti dell’Accademia delle Belle Arti di Brera e da artisti e designer famosi che hanno interpretato tematiche e valori della sostenibilità utilizzando come tela il grande supporto sferico simbolo del pianeta", hanno spiegato da palazzo Marino, che ha patrocinato l'iniziativa.

"Il progetto WePlanet, sfruttando la capacità dell’arte e della creatività di stimolare una coscienza critica, vuole contribuire a portare al centro del dibattito delle istituzioni, degli operatori e dei singoli cittadini l’urgenza di affrontare la transizione sostenibile oltre a ribadire quanto sia cruciale il ruolo individuale nel processo di guarigione del pianeta e sostenere il raggiungimento dei 17 Global Goals delle Nazioni Unite", hanno evidenziato dal comune.

I cinquanta globi già sistemati trattano i temi più centrali dell'Agenda Onu 2030: dall’ambiente urbano alla vita sulla terra e sott’acqua, dalla migrazione dei popoli all’energia pulita e accessibile, dalla fame zero all’economia circolare, passando per la ricerca, la scienza e la salute dell’umanità.

“Grazie a questo progetto d’arte diffusa - il commento dell’assessore alle politiche per il lavoro, attività produttive e commercio, Cristina Tajani -, ambiente, design e innovazione si fondono contribuendo ad ampliare le azioni avviate dall’amministrazione a sostegno di un'economia sempre più circolare e sostenibile, oltre a sensibilizzare i milanesi al rispetto del pianeta e delle sue risorse. Come amministrazione affianchiamo con piacere tutte le iniziative, come questa di WePlanet, che possono supportare una sempre più ampia educazione ambientale per un maggior rispetto del pianeta”.

I 50 globi saranno in esposizione fino a lunedì e sarà poi possibile ammirarli di nuovo a partire dal 27 agosto, quando prenderà il via l'esposizione completa dei 100 globi in tutte le vie della città di Milano e non solo.