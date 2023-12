Gofundme: Milano la città più 'generosa' d'Italia, raccolti quasi 3 mln di euro

Milano si conferma anche quest’anno la città più generosa d’Italia, seguita da Bologna, Firenze e Ragusa. È il risultato della classifica, stilata dalla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe, che riguarda le città con più di 50mila abitanti e tiene conto del numero di donatori in base alla densità della popolazione. In tutta Italia nel 2023 sono state effettuate complessivamente 500mila donazioni, 58mila delle quali nella sola Milano. Mentre, dei 26 milioni di euro raccolti nella penisola, 2,7 provengono dal capoluogo lombardo.

Significativa la catena solidale partita per Leonardo Lotto, lo studente della Bocconi rimasto paralizzato dopo un incidente a Melbourne lo scorso febbraio. Grazie ai 138mila euro raccolti online la sua vita potrà migliorare: intanto si è appena laureato a Londra. A luglio invece sono arrivate oltre 1.400 donazioni per Marina Petrillo, una giornalista che sta affrontando un lungo percorso di riabilitazione dopo un ictus. I fondi serviranno per le spese mediche e per una nuova casa in attesa che possa tornare a lavorare.

La classifica delle città più generose vede al secondo posto Bologna con 19mila donazioni e al terzo Firenze (15.500 donazioni). Seguono Ragusa, Padova, Forlì, Cagliari, Treviso, Cesena e Monza. Anche quest’anno la solidarietà online ha dato un contributo immediato alle popolazioni colpite da disastri naturali. Per l’emergenza alluvione in Emilia Romagna sono stati raccolti oltre 2,8 milioni che stanno aiutando, oltre che i singoli, anche il tessuto economico e culturale del territorio. In tutto il mondo la comunità di GoFundMe ha raccolto oltre 106 milioni per aiutare le popolazioni colpite dai disastri naturali che si sono verificati nel 2023. Mentre, in totale, sono state effettuate 39 milioni di donazioni, con la media di una al secondo.