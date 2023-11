Gold's Gym apre la seconda palestra a Milano: l'esperienza fitness incontra la sostenibilità

Gold's Gym, il rinomato brand internazionale nel settore del fitness, è entusiasta di annunciare l’apertura della sua seconda palestra a Milano. Acquisito nel 2020 dalla holding RSG Group, è considerato il punto di riferimento per i bodybuilder e per gli appassionati di fitness in tutto il mondo. La struttura è stata inaugurata ufficialmente oggi all’interno del building, firmato dallo studio dell’architetto Renzo Piano, situato in via Monterosa 91.

All'opening hanno partecipato due special guest d’eccezione: Andrea Presti, bodybuilder di fama internazionale, e Nausicaa Dell’Orto, capitano della nazionale italiana di football americano, da poco annunciata come disciplina olimpica ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Il cuore della palestra è la zona power, fornita di macchinari ad alta tecnologia e manubri da 1 a 100 kg. La struttura offre anche una Sala Posing con specchi su tutti e quattro i lati, un'area dedicata all'allenamento di forza e una vasta area cardio con oltre 30 macchinari di 8 diverse tipologie. Gli amanti delle attività di gruppo troveranno una sala corsi di 200 mq con un palinsesto completo, inclusi allenamento funzionale, strength, body toning, yoga e pilates. Inoltre la palestra offrirà contratti vantaggiosi, tra cui l'abbonamento GLOBAL12, con una durata contrattuale minima di 12 mesi, consentendo l'accesso a tutte le palestre del gruppo RSG in Europa. Fino al 5 dicembre, l'abbonamento sarà in offerta a 50€ anziché 70€. In alternativa, l'opzione GLOBAL FLEX offre un abbonamento flessibile con rinnovo mensile, permettendo l'allenamento in tutte le palestre del gruppo RSG in Europa al costo di 100€ al mese.

“Siamo lieti di inaugurare la seconda apertura di Gold's Gym a Milano - afferma Vito Scavo, amministratore delegato RSG Group Italia - la quinta considerando le 3 McFIT, e la 44-esima palestra del gruppo RSG in Italia. Per festeggiare, offriamo un'iscrizione a soli 50€ al mese anziché 70€ per coloro che si uniranno entro il 5 dicembre. Guardando avanti, pianifichiamo nuove aperture Gold's Gym nelle principali città italiane nei prossimi anni.”

La seconda palestra Gold's Gym a Milano si distingue come un esempio di impegno per la sostenibilità. La struttura enfatizza risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO2 e qualità ecologica degli interni. Distribuita su due piani, la palestra offre una vasta gamma di servizi, tra cui reception, bar, lounge, e area merchandising al piano superiore. Il piano inferiore presenta una zona power di 450 mq con pesi liberi, macchinari isotonici e saune separate per uomini e donne. Gold's Gym mira a creare ambienti fitness che, oltre a sfidare i limiti fisici, rispettano l'ambiente circostante, promuovendo un approccio sostenibile al benessere.

RSG Group and Gold's Gym

RSG Group Italia, società soggetta a direzione e coordinamento di RSG Group GmbH, è una multinazionale tedesca attiva a livello internazionale con oltre 41.000 collaboratori. Presente in 48 Paesi e su 6 continenti, il gruppo gestisce marchi come McFIT, Gold's Gym e John Reed Fitness in Italia. Gold’s Gym apre nel 1965 come piccola palestra a Venice Beach, in California. Nel corso degli anni diventa il brand più iconico del mondo del fitness, anche grazie al film “Pumping Iron”, con Arnold Schwarzenegger nel ruolo di protagonista: molte scene, infatti, sono state girate proprio nella palestra Gold’s Gym di Venice

Beach. Insieme ad Arnold, altri grandi campioni del bodybuilding come Lou Ferrigno e Franco Columbu si sono allenati nella Gold's Gym di Venice-LA, facendola diventare un luogo di culto per tutti gli appassionati del fitness e bodybuilding. Negli ultimi 55 anni, Gold's Gym è diventato un marchio globale con oltre 600 sedi in 6 continenti. Nel 2020, RSG Group GmbH ha acquisito Gold's Gym e ha integrato il marchio nel proprio portafoglio, rendendo il gruppo tedesco leader globale nel settore del fitness.