Da lunedì scatta l'obbligo di gomme invernali

Anche a Milano, da lunedì 15 novembre, torna l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo. La norma sarà in vigore fino al 15 aprile 2022. Occorre fare attenzione alle gomme "quattro stagioni", perché alcune di esse non sono omologate in modo corretto per rispettare la normativa (devono riportare la sigla M+S, mud+snow).

Obbligo di Catene a Bordo: le strade della Lombardia

Dal 2013, il Ministero dei Trasporti ha previsto un obbligo generalizzato di pneumatici invernali o catene da neve a bordo dal 15 novembre al 15 aprile, su tutte le strade italiane fuori dai centri abitati. I Comuni possono, con apposite ordinanze, estendere l'obbligo ai centri abitati; i gestori delle strade e autostrade, sempre attraverso ordinanze, possono estendere il periodo di obbligo.

Multa per chi non ha le catene o le gomme invernali

Circolare senza gomme invernali o catene, nel periodo indicato dalla legge, è punibile con una sanzione pecuniaria che varia in base al tipo di strada che viene percorsa: nei centri abitati la sanzione pecuniaria minima è di 41 euro ridotti a 28,70 euro se si paga nei cinque giorni. In autostrada la multa va da un minimo di 59,50 euro in caso di pagamento nei cinque giorni, ad un massimo di 338 euro.

Con l'arrivo dell'inverno le auto con pneumatici "all season" possono continuare a circolare. L'importante è che si tratti di pneumatici omologati che riportino la dicitura M+S e che abbiano codici di carico e velocità uguali o superiori a quelli riportati nel libretto.