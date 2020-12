Milano sempre più a portata di bici: su Google Maps ora ci sono anche i percorsi ciclabili

Milano è sempre più bike friendly. L'ultima certificazione è arrivata da Google, che ha deciso di inserire nella propria applicazione "Maps" i percorsi ciclabili del capoluogo meneghino, sulla scia di quanto accade - e non da poco - per Londra, Berlino, Stoccolma e tutte le altri grandi città europee. Nelle scorse ore, infatti, su Google Maps accanto alle classiche icone dell'auto, del pedone, del trasporto pubblico e dei taxi, è apparsa la bicicletta, che seleziona gli itinerari ciclabili per spostarsi tra i due punti selezionati sotto la Madonnina.

Per Milano è un buon riconoscimento anche perché da qualche mese la città, per volere dell'amministrazione e per rispondere all'epidemia di coronavirus, ha iniziato una rivoluzione green partita con la ciclabile tra corso Buenos Aires e corso Venezia e poi andata avanti con altre decine di chilometri di "bike lane", che entro fine anno dovrebbero arrivare a quota 50 chilometri.

"Due cose belle - ha commentato giovedì sera su Facebook l'assessore al verde e all'urbanistica, Pierfrancesco Maran -. La prima, da Sesto San Giovanni a Piazza Duomo in bicicletta è tutto un percorso ciclabile - grande Marco Granelli - e anche oggi nonostante il freddo il numero di ciclisti era di tutto rispetto. La seconda è che finalmente anche a Milano Google offre le indicazioni sugli itinerari ciclabili".

"Vorremmo raggiungere 50 chilometri di ciclabili a fine 2020 - era stato invece, a inizio novembre, l'auspicio proprio di Marco Granelli, assessore alla mobilità -. Più opportunità ciclabili in sicurezza significa permettere a più cittadini di muoversi in bicicletta e monopattino, togliendo auto dal traffico e - aveva concluso - aiutando il trasporto pubblico ad avere meno pressione".

Foto - La nuova icona su Google Maps