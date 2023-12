Affittava la sua casa popolare a 900 euro al mese

Subaffittava il suo alloggio popolare. Alla (non certo popolare) cifra di 900 euro al mese. L'uomo è stato scoperto dalla polizia locale e denunciato per il reato di truffa aggravata.

Il fatto è avvenuto in zona Gorla, nelle case popolari gestite da Mm. Una famiglia dava all'inquilino 900 euro al mese in nero, fuori da ogni regola.

"Grazie a questi agenti della polizia locale, il nucleo che lavora 7 giorni su 7 nelle case popolari del Comune e di Aler per impedire le occupazioni abusive, per portare sicurezza nei quartieri popolari, per fare in modo che le case popolari siano assegnate a chi ne ha bisogno e aspetta da tempo. Abbiamo rinforzato questo nucleo, che ha raddoppiato nel 2023 gli interventi. Grazie alla loro competenza e generosità: ci sono sempre e bene. E grazie alla costante collaborazione con chi gestisce le case popolari come MM: insieme, così si gestiscono bene le case dove nei nostri quartieri abitano tante famiglie", sottolinea l'assessore alla Mobilità Marco Granelli in una nota.