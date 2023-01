"I Simpson deportati ad Auschwitz": i murales vicino al Memoriale della Shoah

Due murales. Entrambi con gli stessi personaggi (i Simpson) ma idealmente "ritratti" in due momenti distinti: prima e dopo la deportazione in un campo di sterminio. Sono i graffiti comparsi nelle scorse ore non lontano dal Memoriale della Shoah. S'intitola "Binario 21 i Simpson deportati ad Auschwitz" la nuova opera dell'artista Alexsandro Palombo per celebrare la giornata della memoria in programma per venerdì 27 gennaio.

Il primo graffito è un ritratto della famiglia prima della deportazione, nella seconda i Simpson ormai prigionieri appaiono emaciati, scheletrici e con addosso le divise a righe dei campi di concentramento, privati della dignità. "Una riflessione sul male assoluto che è stato il nazismo, un monito a custodire la memoria e a non permettere al tempo di farla cadere nell’oblio", ha spiegato l'artista.

Per ricordare l’olocausto e stigmatizzare il male, Palombo usa il suo linguaggio neo pop celebre per l’utilizzo dei cartoon e da sempre vicino alla sensibilità dei ragazzi "Queste opere sono un inciampo visivo che ci costringono a vedere quello che non vediamo più - ha spiegato il writer -. Le cose più terribili possono diventare realtà e l’arte ha il dovere di ricordarle perché è un potente antidoto ai rischi dell’oblio. Bisogna trasmettere senza filtri l’orrore del genocidio ebreo alle nuove generazioni per proteggere l’umanità da altri orrori come la Shoah".