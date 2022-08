Dopo 2 anni i nuotatori tornano nel Naviglio

Riprende dopo due anni di stop la Gran fondo del Naviglio, storica gara di nuoto non agonistica. Il 10 settembre l'appuntamento con la nuova edizione promossa dall'associazione Terre dei Navigli sport e natura con il supporto operativo dell'associazione nazionale Marinai d'Italia.

Nata nel lontano 1895 e ripresa dal 2011, la mitica gara nelle acque del Naviglio torna con la sua nona edizione che ha già riscosso successo raccogliendo numerose iscrizioni, sia di nuotatori italiani sia stranieri. Insieme a Terre dei navigli, la manifestazione è organizzata anche dalla Canottieri san Cristoforo, dalla cui sede partirà la due chilometri, l'associazione Caf e Abbracciamoli onlus. È possibile iscriversi a questo link: www.granfondodelnaviglio.it/iscrizioni. Per permettere a tutti i nuotatori, dai più atletici agli amatori, di partecipare alla manifestazione e cimentarsi con le acque del Naviglio, la gara si sviluppa lungo due percorsi tutti a favore di corrente e con diversi chilometraggi:

- medio 14 Km, da Gaggiano fronte Naviglio lato chiesa alla Darsena di Milano, con partenza alle 9

- breve 2 Km dalla Canottieri San Cristoforo alla Darsena, con partenza alle 11.30.

Al termine della gara saranno premiati per ogni categoria i primi tre nuotatori uomini, le prime tre nuotatrici donne e verrà assegnato un premio speciale al nuotatore più anziano e più giovane di ogni singola categoria.

L'iniziativa è anche benefica e l'associazione Caf invita tutti i partecipanti a 'nuotare per bene', attivando una colletta online su Rete del Dono e attribuendo così alle proprie bracciate un valore ancora più speciale. I fondi raccolti in occasione di questa nona edizione saranno destinati al progetto 'Back to school: operazione zaino pieno', per dotare i 45 minori ospiti delle sue comunità residenziali dell’occorrente necessario ad affrontare al meglio il prossimo anno scolastico.

L'associzione Abbracciamoli onlus con il centro Maria Letizia Verga garantisce supporto al progetto palestra sport therapy per la riabilitazione psicomotoria: l’allenamento costante e personalizzato è in grado di migliorare la resilienza nei bambini e ragazzi affetti da malattie onco-ematologiche (leucemie e linfomi) sottoposti a trattamento farmacologico. Il progetto prevede uno speciale programma di allenamento e riabilitazione motoria studiato ad hoc per bambini e ragazzi in terapia oncologica, che migliora la tolleranza all’esercizio e la qualità della vita grazie ai progressi fisici e psicologici. Partner della manifestazione si conferma Action agency, agenzia milanese di advanced communication che segue la comunicazione della Gran Fondo del Naviglio dal 2017.