In Lombardia un giocatore ha vinto 6 milioni con un gratta e vinci

Un nuovo milionario in città. In Lombardia sono stati vinti 6 milioni di euro con il "Vinci in grande", un gratta e vinci da 25 euro. Il biglietto fortunato, riporta Agimeg, agenzia specializzata di settore, è stato venduto nella ricevitoria di via Arconti 21 a Gallarate, nel Varesotto.



Si tratta della vincita più alta mai fatta registrare con un gratta e vinci, che fa il paio con l'altro tagliando fortunato venduto a inizio giugno a Torino, sempre da 6 milioni.

"Le modalità di pagamento possono essere scelte liberamente in base alle proprie preferenze. Il giocatore può scegliere tra l’assegno circolare, il bonifico bancario oppure il bonifico postale. Dal 1° marzo 2020 il ritiro di premi superiori a 500 euro prevede una trattenuta del 20%: tale detrazione viene applicata esclusivamente alla parte eccedente la somma di 500 euro", ricorda Agimeg. Il vincitore di Gallarate non si metterà quindi in tasca 6 milioni di euro ma una cifra intorno ai 4,8 milioni di euro.