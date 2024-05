In Lombardia vinti 12 milioni di euro con i Gratta e vinci: ecco dove

Pioggia di milioni sulla Lombardia. Il mese di maggio è infatti iniziato alla grande per gli appassionati dei Gratta e Vinci della regione, dove sono state centrate tre vincite a sei zeri.

Un giocatore della rivendita di viale Aldo Moro 2 a Codogno, in provincia di Lodi, ed uno di via Scalabrini 76 a Como, grattando su due biglietti de "Il Miliardario Maxi" - che costa 20 euro - hanno avuto la fortuna di trovare la vincita massima di 5 milioni di euro

È andata molto bene anche a un appassionato di Gratta e Vinci di Gussago, in provincia di Brescia. In questo caso, riporta Agimeg, agenzia specializzata di settore, a regalare un premio da sogno è stato un tagliando, dal costo di 10 euro, della serie "Super Numerissimi". Il fortunato scommettitore della rivendita di via Dante Alighieri 5 si è portato a casa una ricca vincita di 2 milioni di euro, quella più alta per questo tipo di tagliando.