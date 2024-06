Green Day a Milano, attese 70mila persone: scaletta e strade chiuse

Manca pochissimo al concerto dei Green Day a Milano. Dopo i Metallica e Lana Del Rey, sul palco degli I-Days salirà l'iconica band pop punk statunitense. Lo show, all'ippodromo La Maura, è previsto per domenica 16 giugno con orario di inizio fissato alle 17 e spettacolo di apertura dei Nothing but Thieves. Il concerto è sold out, si attendono circa 70mila persone, anche se sul FanSale di TicketOne qualche biglietto si trova ancora.

La scaletta

Il tam-tam ora riguarda la scaletta. Un vero mistero perché proprio quest'anno i Green Day festeggiano due compleanni: l'album Dookie compie 30 anni, 20 per American Idiot. Si tratta di due tra i dischi più noti della storia musicale del trio. Sfrutteranno l'occasione per omaggiare i due grandi successi, adeguando la scaletta, o no?

Questa è la scaletta con cui si sono esibiti in Green Day nel concerto del 30 maggio a Santiago de Compostela

The American Dream Is Killing Me

Burnout

Having A Blast

Chump

Longview

Welcome To Paradise

Pulling Teeth

Basket Case

She

Sassafras Roots

When I Come Around

Coming Clean

Emenius Sleepus

In The End

F.O.D.

All By Myself (orchestral version)

Know Your Enemy

Dilemma

Brain Stew

American Idiot

Jesus Of Suburbia

Holiday

Boulevard Of Broken Dreams

Are We The Waiting

St. Jimmy

Give Me Novacaine

She’s A Rebel

Extraordinary Girl

Letterbomb

Wake Me Up When September Ends

Homecoming

Whatsername

Minority

Good Riddance (Time of Your Life)

Come raggiungere l'ippodromo

Le nuove regole sulla circolazione nelle zone degli ippodromi e di San Siro verranno applicate anche per il concerto dei Green Day, qui i dettagli e le strade chiuse al traffico. Il Comune di Milano incentiva l'uso dei mezzi di trasporto pubblico con un programma di potenziamento.

Per raggiungere La Maura da Milano usare le linee M1 o M5 fino a Lampugnano, Lotto o San SIro. Chi vuole viaggiare in auto dovrà parcheggiare fuori dall'area delimitata. Sono disponibili i parcheggi arca e Bicocca, da cui si può raggiungere San Siro con la M5. Si può optare per i parcheggi di Rho, Merlata, Molino Dorino e poi prendere la M1 fino a Bonola. In alternativa ci sono i parcheggi di Lampugnano e Mi Stadio, i più vicini, dai quali è possibile arrivare all'ippodromo a piedi. I parcheggi di Lampugnano, Molino Dorino, Bisceglie e Famagosta chiudono alle 2.30

Per chi rientra da Milano, sulla M1 i treni diretti a Sesto, da mezzanotte e venti, si alternano con i treni che terminano a San Babila. L'ultimo treno per Sesto parte da Lampugnano all'1.38, da Lotto qualche minuto dopo.

La tratta Rho Fieramilano-Sesto della M1 e la M5 chiudono intorno alle 2, le ultime partenze dai capolinea sono previste per l'1.30. Per chi rientra da Milano, sulla M1 i treni diretti a Sesto, da mezzanotte e venti, si alternano con i treni che terminano a San Babila. L'ultimo treno per Sesto parte da Lampugnano all'1.38, da Lotto qualche minuto dopo. L'ultimo treno della M5 per Bignami da San Siro parte all'1.30, da Lotto all'1.34.

Dalla mattina del 16 alcuni mezzi di superficie deviano. Il bus 64 devia e salta via Mafalda di Savoia e via Lampugnano/Angioletti. Dalle 22.30 la linea potrebbe essere sospesa tra Bonola e via Novara/Cascina Bellaria per permettere al pubblico di lasciare l'Ippodromo. Anche il bus 69, dalla mattina, devia e salta le fermate comprese tra via Cilea/Fichera e via Omodeo/Checov. Il 78 devia tra le fermate di via San Giusto/Dessiè e via Monte Rosa. Il bus Q78 verso Govone salta le fermate tra via Harar e via Monte Rosa, verso San Siro salta tra Lotto e via San Giusto.