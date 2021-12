Sull'autobus col green pass di un altro: prima multa a Milano

La prima persona senza green pass sui mezzi pubblici è stata multata a Milano. Si tratta di un uomo di circa 60 anni che nella giornata di giovedì 9 dicembre stava viaggiando sul 58, quando è stato fermato in via Minghetti, zona Cadorna, e trovato in possesso di una certificazione che non gli apparteneva.

Gli agenti della polizia locale erano impegnati in alcuni controlli insieme al personale dell'Atm quando, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, hanno deciso di verificare il suo green pass: a quel punto lui ne ha esibito uno intestato a un'altra persona.

Allora per ill 60enne è scattata una multa, oltre che una denuncia per sostituzione di persona; il green pass, invece, è stato sequestrato.