Guasto in metropolitana a Milano: chiuse alcune fermate della M5

La metropolitana lilla di Milano, la M5, è chiusa tra Segesta e Cenisio, dove i treni sono sostituiti da bus. Nelle tratte Bignami-Cenisio e San Siro-Segesta i treni sono in servizio, ma potrebbero essere rallentati e restare fermi in stazione più del solito. Lo fa sapere Atm venerdì mattina. A Lotto non si cambia tra M1 e M5. In alternativa a Domodossola, usate altre stazioni ferroviarie (come Cadorna).

"Ci scusiamo. Il nostro pronto intervento sta riparando un guasto sulla linea", commenta l'Azienda dei trasporti milanesi