Dopo il clamoroso danno al pilastro in galleria (foto): riapre la metro

"Stiamo riaprendo tutte le stazioni della M1. I treni tornano a viaggiare lungo tutta la linea. È ora possibile cambiare con le altre linee della metropolitana e del passante ferroviario. Ci scusiamo con i nostri passeggeri: i nostri tecnici hanno lavorato con il massimo sforzo per sostituire il pilastro danneggiato con un nuovo pilastro, riprogettato e ricostruito interamente in acciaio". Così Atm ha comunicato ai propri passeggeri il ripristino della circolazione della metropolitana dopo un'intera giornata di disagi.

Fin dal mattino presto di martedì, la linea è stata fermata tra Cairoli e Pasteur "per un tratto di galleria danneggiato", ha fatto sapere la stessa azienda che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina. Così, tutti i viaggiatori che di solito utilizzano la M1 si sono ritrovati ad attendere i pullman sostitutivi, con code che vengono segnalate praticamente a tutte le fermate. Poi lo stop è arrivato fino a Sesto Marelli.

Stando a quanto appreso, l'incidente è avvenuto verso le 4 nella galleria di Palestro. Durante i soliti interventi di manutenzione - che vengono effettuati tutte le volte che i treni non circolano - un mezzo operativo ha urtato uno dei pilastri che separano i binari, danneggiandolo. Per precauzione è stato quindi necessario bloccare i convogli per permettere agli operai di intervenire per mettere in sicurezza lo stesso pilastro evitando il rischio di possibili crolli.

Il danno al pilastro, come si vede da una foto circolata nelle chat degli operatori Atm, è notevole. Una colonna di cemento armato è stata totalmente piegata al centro tanto che una parte dell'acciaio all'interno è rimasto scoperto.