In centinaia al presidio per Israele. Fischi per Sala (che non c'era)

Qualche centinaio di persone si è radunato in via Beltrami, davanti al Castello Sforzesco di Milano, per la manifestazione di solidarietà a Israele (attaccato da Hamas il 7 ottobre) organizzata dalla comunità ebraica di Milano e sostenuta dal quotidiano Il Foglio. Avevano annunciato la partecipazione numerosi partiti, tra cui quelli di centrodestra, il Pd, Azione, Italia Viva e +Europa. Presenti dunque numerosi esponenti politici, ma anche vari cittadini comuni.

Dal palco, il presidente dell'associazione 'Gruppo sionistico piemontese' Emanuel Segre Amar ha detto che il sindaco di Milano Beppe Sala, in questi giorni, gli aveva chiesto se poteva venire a parlare. "Gli ho detto di sì", ha rivelato Segre, "ma che se non avesse rivisto le sue posizioni, probabilmente avrebbe ricevuto gli stessi fischi ricevuti da Macron sotto la Torre Eiffel qualche giorno fa". Alla fine Sala non è venuto, ma i fischi da parte di alcuni dei partecipanti gli sono arrivati ugualmente.

La polemica tra Sala e Jarach

Intanto da Palazzo Marino sono state tolte le bandiere di Israele e della pace, esposte dopo un voto 'sofferto' del consiglio comunale, arrivato in seguito a una mediazione tra le parti: Europa Verde per esempio non avrebbe voluto la bandiera di Israele. Nessun ripensamento, però: per legge le bandiere di Stati esteri sui palazzi istituzionali possono essere esposti soltanto in determinati e precisi motivi, tra cui una visita di un rappresentante di quello Stato. Se invece si tratta (come era in questo caso) di un gesto simbolico, la bandiera non può restare per più di 24 ore.

La questione delle bandiere è stata al centro di una polemica tra Sala e il presidente del Memoriale della Shoah Roberto Jarach, che aveva criticato l'esposizione di entrambi gli stendardi. Piccata la risposta del sindaco: "È un uomo di destra e sta usando la situazione per fare politica". Giovedì è arrivata la controreplica di Jarach, che si è detto stupito delle parole di Sala e ha affermato di non avere mai fatto politica in vita sua.

Santanché: "Sala si vergogni"

Tra i presenti in via Beltrami anche la ministra del turismo Daniela Santanché (Fdi): "Sono orgogliosa di essere in questa piazza - ha detto -, questo è un appello a tutta la politica. Oggi non si possono più avere ambiguità". E poi non ha mancato di criticare Sala: "Si deve vergognare di mettere la bandiera della pace vicino alla bandiera di Israele. Oggi la bandiera della pace è una sola, quella di Israele".