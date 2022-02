Guerra Russia Ucraina, le preoccupazioni della Lombardia

L'attacco della Russia in Ucraina ha di fatto riportato la guerra nel cuore dell'Europa scatenando la preoccupazione dell'intero continente. Dalla Regione Lombardia, tre le prime persone a esprimersi sulla questione è stata la vice presidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. "La giornata di oggi - scrive sui suoi canali social - è iniziata con un sentimento di disorientamento e preoccupazione di fronte all’evolversi nelle ultime ore della crisi tra Russi e Ucraina. In questi due anni la pandemia ci ha unito, tutti i Paesi del mondo si sono trovati deboli e indifesi di fronte a un nemico comune. Ora però la guerra ci riporta a dinamiche di divisione e paure che pensavamo, almeno nel nostro continente, potessero appartenere a un passato ormai remoto".

Poi la Moratti ha fatto un appello affinché si percorra la strada della diplomazia e della pace: "In questo momento drammatico di guerra nel cuore dell’Europa, ricordo lo straordinario e attualissimo appello di papa Giovanni XIII del 25 ottobre 1962, rivolto ai governanti della terra e a tutti gli uomini di buona volontà. Chi fa ricorso alle armi e alla violenza ha sempre torto. Il mio pensiero va a tutte le persone innocenti e indifese che stanno soffrendo in queste tragiche ore, nella speranza che la diplomazia torni protagonista e, con essa, la pace".

L'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, si è espresso così: "Centinaia di migliaia di civili in Ucraina, tra cui donne, anziani e bambini, in questo momento sono in pericolo di vita per le ciniche politiche espansionistiche di Putin. Oltre che dal confine con il Donbass, le truppe russe stanno infiltrandosi dalla Bielorussia e dalla Crimea. La reazione può, e deve, essere solo una: fermezza. L'Ue reagisca subito e si convochi immediatamente il Parlamento europeo in seduta straordinaria".

Lo stesso Pisapia ha chiarito ulteriormente nei commenti il suo pensiero. "Deve essere chiaro che nessuno vuole l'escalation militare del conflitto. Ma le violazioni russe dell'integrità Ucraina - spiega - non sono più accettabili e, per rispondere a chi chiede cosa io intenda per fermezza, conseguentemente vanno inasprite le sanzioni a 360° (che nonostante quello che si pensi hanno un impatto, invisibile ai più, ma veramente molto pesante per l'economia se applicate con rigore). Parimenti, va considerato reversibile il processo delle relazioni con la Russia e non smettere di lavorare per il dialogo per arrivare al più presto alla pace. Al momento la situazione è in divenire, ma la strada che auspico deve essere questa".

Significative le parole dell'assessore milanese Marco Granelli: "Grave che il dittatore di Mosca attacchi un Paese e scateni la guerra. Dobbiamo reagire e lavorare per la pace". Gli fa eco l'europarlamentare, Pierfrancesco Majorino: "Un'aggressione terrificante accompagnata da una propaganda disgustosa". Di guerra "incomprensibile inqualificabile e inaccettabile" parla Giulio Gallera, presidente 1' Commissione programmazione e bilancio del Consiglio Regionale della Lombardia. Segue il vice ministro ai Trasporti leghista, Alessandro Morelli: "Non si può non condannare con fermezza l’aggressione militare all’Ucraina. Le violenze devono cessare, ed è questo lo scopo a cui l’Italia lavora con i partner internazionali".