L'ucraina che vive a Milano e offre lezioni d'italiano ai profughi

Se il popolo ucraino in patria sta reagendo con grande coraggio all'invasione russa iniziata il 24 febbraio, all'estero le comunità ucraine si mobilitano in massa non solo organizzando numerose manifestazioni per la pace, ma anche per aiutare i loro connazionali, sia quelli che restano in Ucraina sia i profughi che partono: già circa 400 mila al quinto giorno di guerra.

Anche a Milano la mobilitazione è dal basso, attraverso i gruppi della comunità nei social network. Una donna ucraina, per esempio, dice di avere esperienza nell'insegnamento dell'italiano e offre classi di italiano gratuite ai rifugiati che arriveranno dal suo paese: "Cercherò di aiutare ad arrivare rapidamente ad una conoscenza di base per comunicare e riempire formulari", scrive.

Numerosi gli ucraini che acquistano beni di prima necessità (vengono diffusi anche gli elenchi di medicinali indispensabili in questo momento, di cui c'è carenza in Ucraina) e li consegnano in uno dei punti raccolta predisposti dalle associazioni ucraine in Italia oppure organizzano direttamente viaggi umanitari in auto fino al confine tra Romania e Ucraina.

E ci sono anche autisti che si offrono per andare a prendere gratuitamente i profughi al confine romeno o polacco, in modo da portarli in Italia. I primi a offrire un posto per dormire a Milano sono coloro che vivono già qui e hanno parenti in fuga, ma non è raro incontrare offerte di disponibilità da parte di semplici connazionali. Tanti modi, un solo scopo: sentirsi ed essere un unico popolo di fronte a una guerra che, in nessun modo, hanno cercato.