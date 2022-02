Guerra in Ucraina, come donare per aiutare la popolazione

La Caritas ambrosiana ha lanciato una raccolta fondi per aiutare la popolazione ucraina colpita dalla guerra lanciata dal presidente della Russia Vladimir Putin, con gli attacchi militari e i bombardamenti su larga scala a partire da giovedì mattina. La raccolta servirà a fornire beni di prima necessità alle chiese ucraine e anche a supportare le organizzazioni caritatevoli dei paesi vicini: presumibilmente la guerra comporterà numerosi profughi. "Sono i più deboli a pagare il prezzo più alto delle avventure militari", il commento del direttore di Caritas ambrosiana Luciano Gualzetti. "In questo momento difficile, abbiamo bisogno di sentire che non siamo soli", ha dichiarato don Vyacheslav Grynevych, direttore di Caritas-Spes Ucraina.

Si possono effettuare donazioni in posta o con bonifico bancario. Il conto corrente postale è il numero 000013576228, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus, via San Bernardino 4, 20122 Milano. L'Iban per il bonifico bancario è IT82Q0503401647000000064700 intestato a Caritas Ambrosiana Onlus. La causale dell'offerta è "Conflitto in Ucraina".