La giornalista ha l'elmetto, la gente no. Il sottosegretario: "Si rischia di non essere credibili"

Il senatore e sottosegretario alle politiche agricole Gian Marco Centinaio ha scatenato una bufera su Facebook nella giornata di giovedì 24 febbraio, in concomitanza con l'attacco su vasta scala della Russia contro l'Ucraina con bombardamenti e con mezzi di terra, pubblicando un post con un fermo immagine del collegamento di un'inviata di La7.

La giornalista indossava un elmentto ma, sullo sfondo, si vedevano due persone in strada in abiti normali, senza alcun copricapo, una delle due intenta a tornare a casa con i sacchetti della spesa. Tanto è bastato a Centinaio per commentare: "Mah… nella drammaticità del momento la domanda sorge spontanea: Perché la giornalista porta l’elmetto mentre i cittadini Ucraini sembrano vivere una vita normale? (La signora che va a fare la spesa..). Capisco che bisogna raccontare che c’è la guerra ma… si rischia di non essere credibili".

I commenti: "I giornali generano terrore"

Un post, va detto, in cui il senatore non disconosce la realtà della guerra in atto. Alcuni lo fanno nei commenti: "I media ci racconteranno la crisi in Ucraina esattamente come ci hanno raccontato la pandemia e ho detto tutto", scrive uno. Ed un'altra: "Perché i giornalisti, tv, giornali e radio, raccontano sempre il tutto in maniera da generare terrore con molte fake solo per fare audience e per sottostare ad un regime che chiede che sia provocato terrore. Pari pari al periodo di pandemia. Nulla è cambiato, stanno usando lo stesso sistema usato da due anni a questa parte". E via discorrendo.

Poi c'è chi invece cerca di spiegare la situazione reale: "Mio figlio, italiano, in Sumy Oblast, sta cercando di spostarsi in un palazzo con le cantine. Avrà capito perché.... La foto allegata è la fila davanti alle banche, stamane, appena dopo l'alba".

I tanti motivi per cui l'inviata potrebbe avere l'elmetto

I dubbi di Centinaio conto di tantissimi fattori. Per esempio: i passanti potrebbero non possedere un elmetto di cui invece l'inviata di La7 si è dotata. Oppure, i passanti sono incoscienti o molto coraggiosi, la giornalista più prudente. O anche, la giornalista deve sottostare a regole (magari imposte dal governo ucraino, magari imposte dalla sua testata) molto stringenti. Il post del sottosegretario è stato notato anche da Emanuele Fiano, parlamentare del Pd, che ha scritto: "Devo dire che, se fossi il sottosegretario Gian Marco Centinaio io cancellerei questo post. Sui social si può scherzare, certo. Sulla guerra e sui morti no".