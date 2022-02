La manifestazione degli ucraini di Milano davanti al consolato della Russia e in centro

Manifestazione della comunità ucraina di Milano davanti al consolato della Federazione russa, giovedì mattina, in via Sant'Aquilino (zona San Siro). L'appuntamento è stato dato attraverso i social network durante una convulsa mattinata iniziata con l'invasione militare e i bombardamenti della Russia sull'Ucraina.

Una ventina di persone si è radunata nella stretta via in zona Segesta dove ha sede la rappresentanza diplomatica milanese della Russia, con bandiere ucraine e slogan contro il presidente russo Vladimir Putin, tra cui "Giù le mani dall'Ucraina" e "Putin è un terrorista". Nel pomeriggio è prevista una manifestazione per la pace in piazza Scala. Successivamente i manifestanti si sono recati in centro per effettuare in presidio in via Mercanti.

In Lombardia risiedono quasi 55 mila cittadini ucraini su circa 236 mila in Italia. Giovedì mattina si sono svegliati con le notizie dei bombardamenti su numerose città del loro paese. Molto complicate le comunicazioni con i familiari in patria, a causa del disturbo di frequenze e delle connessioni ad internet. Impossibili i viaggi in aereo, complicati quelli con mezzi propri.

"Tantissime persone italiane, quando le incontro, mi dicono 'don Igor, preghiamo per lei e per la sua comunità, per la vostra terra'", aveva sottolineato alla vigilia dei bombardamenti don Igor Krupa, sacerdote della comunità ucraina di Milano: "Come parroco, rappresento coloro che non vogliono la guerra e che pregano perché non ci sia. Io provengo dall’Ucraina e vorrei che il mio paese, indipendente da trent’anni, continuasse a esistere. Vogliamo rimanere ucraini, con la nostra bandiera, la nostra terra e la nostra lingua".