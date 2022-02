"Armiamo la Resistenza in Ucraina e distruggiamo l'economia degli oligarchi russi"

Armare la resistenza ucraina e distruggere l'economia degli oligarchi russi. Queste le 'parole d'ordine' della manifestazione in sostegno all'Ucraina, martoriata dalla guerra totale ordinata da Putin, domenica mattina a Milano in via Mercanti. Centinaia di persone hanno partecipato al presidio organizzato da +Europa e a cui hanno aderito i Radicali Italiani, Azione, Volt, Europa Verde (c'era Elena Grandi, assessora al comune di Milano), con la presenza anche di rappresentanti delle comunità ucraina, bielorussa e georgiana. Presente anche una donna che si è definita "russa democratica" e che, tra le lacrime, ha chiesto scusa per quanto sta facendo il suo paese definendo Putin "fascista" e ricordando che suo nonno non partecipò alla seconda guerra mondiale per avere tutto questo.

"Siamo qui per difendere la libertà di un popolo, i suoi diritti, la sua libera scelta. Chiediamo che l'Europa armi la resistenza, accolga i rifugiati, distrugga l'economia degli oligarchi russi e, se l'Ucraina vuole entrare nella Nato o nell'Unione Europea, lo si faccia senza remore. No al pacifismo che mette sullo stesso piano Putin e la Nato", ha detto Valerio Federico, della direzione di +Europa. Numerosissimi gli interventi politici: oltre agli esponenti di +Europa hanno preso la parola anche quelli degli altri partiti presenti.

Tra gli altri interventi, quello di Alessandro De Nicola, avvocato ed editorialista di Repubblica, e dei giornalisti Anna Zafesova (La Stampa) e Massimiliano Melley (MilanoToday). Irina Mantsevich, cittadina italiana di origini bielorusse, ha ricordato che l'opposizione ad Aleksandr Lukashenko è totalmente compatta nella condanna alla guerra, a cui purtroppo sta partecipando anche il regime di Minsk. Tanta commozione quando hanno preso la parola i cittadini ucraini (circa ottomila quelli residenti a Milano), che hanno ricordato la sofferenza del loro popolo e hanno avvertito: "Putin non si fermerà con noi", chiedendo al mondo di sostenere la loro battaglia per la libertà e la democrazia.

Nel pomeriggio di domenica è prevista, sempre in via Mercanti, un'altra manifestazione, stavolta organizzata direttamente dalla comunità ucraina. Sabato pomeriggio, invece, al corteo da largo Cairoli a piazza del Duomo hanno preso parte circa trentamila persone unite nel no alla guerra di Putin.

La guerra totale

Intanto, per il quarto giorno consecutivo è guerra su larga scala in Ucraina. Anche domenica mattina le città di Kharkiv e Kyiv si sono svegliate dopo una notte di bombardamenti: sono stati colpiti anche depositi di petrolio e gas. A Kharkiv in particolare si è combattuto strenuamente. Verso l'una di pomeriggio l'Ucraina ha diffuso un comunicato affermando di avere ripreso il controllo della città. La Russia ha chiesto di trattare, per il momento alle sue condizioni. Secondo quasi tutti gli analisti, Putin sta perdendo la guerra incontrando una resistenza che non si aspettava.

360 mila rifugiati

I rifugiati che sono riusciti a scappare sono ora circa 360 mila, secondo varie fonti. Virali le immagini della stazione ferroviaria di Lviv, sabato sera, con migliaia di persone in attesa dei treni per la Polonia. Ma anche quelle dei cittadini di Odessa seduti su un prato con le bombe molotov artigianali, in attesa degli invasori, pronti a combattere per difendere le loro case, la loro città, le loro famiglie. La Russia ha chiesto di trattare, per il momento alle sue condizioni. Secondo quasi tutti gli analisti, Putin sta perdendo la guerra incontrando una resistenza che non si aspettava. Domenica mattina, Italia e Francia hanno chiuso lo spazio aereo alla Russia, accodandosi a una decisione già presa da molti altri stati europei. Intanto dall'estero molti uomini e ragazzi stanno facendo ritorno in Ucraina per prendere le armi. E il paese si è stretto intorno al presidente Zelensky, il cui coraggio e la cui tenacia sono ammirati in queste ore in tutto il mondo.