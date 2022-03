Teatri, conservatorio, scuole, Triennale: la Milano della cultura aiuta l'Ucraina

La cultura milanese si stringe intorno all'Ucraina e al suo popolo, che sta subendo l'attacco di guerra da parte della Russia. E lo fa con una serie d'iniziative spontanee, già partite o in via di programmazione, a cui il comune di Milano ha dato due cornici: una 'ideale', presentandole come un corpo unitario, ed una più concreta, attraverso la Fondazione Milano Aiuta ed uno specifico fondo per raccogliere donazioni e contributi. "Un grido di pace emesso dalle voci della cultura cittadina", come ha detto l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi. Da concerti per raccogliere fondi a ospitalità di artisti e studenti dall'Ucraina, le iniziative sono varie e numerose.

Il teatro per l'Ucraina

"Milano ha capito che stare dalla parte delle vittime era importantissimo", ha commentato Andrée Ruth Shammah del Teatro Franco Parenti: "Mi ricordo quando gli ebrei sono stati accusati di non essersi ribellati. Le vittime diventano colpevoli? Io non ci sto. E ho trascinato il mio teatro in questa posizione". Il 22 marzo, al Parenti, debuttano sia 'Zio Vanja' di Cechov sia 'Il sosia' di Dostoevskij. "Devolverò gli incassi di due russi a favore degli ucraini", ha detto Shammah, che poi ha ricordato anche la situazione dei dissidenti russi: "Non facciamo errori contro di loro, verso il patrimonio culturale russo e verso chi paga per la sua dissidenza".

"La cultura non è mai neutrale, è dalla parte della pace ma anche delle vittime, e le distingue da chi ne causa morte e distruzione", ha detto Ilaria Borletti Buitoni, presidente della Società del Quartetto. Il concerto del 15 marzo è stato interamente devoluto alla Caritas e a Croce Rossa, e il Quartetto riserva alcuni biglietti ai profughi fino a fine stagione: "Tra i loro bisogni anche quello di sentirsi accolti".

Anche il Teatro degli Arcimboldi ha deciso di agire: con l'ospitalità dell'Accademia ucraina di balletto e l'invito a un circo ucraino di quaranta persone che si trova nell'impossibilità di tornare a casa: "Abbiamo programmato per loro tre giorni in teatro per raccogliere fondi e anche per pagarli", ha spiegato Gianmario Longoni di Show Bees, annunciando un gala di danza con artisti ucraini e italiani, ma anche russi: "Vogliamo che ci siano ballerini russi per finanziare l'Ucraina", ha detto.

Studenti di teatro e musica a Milano

Il Piccolo Teatro ha già iniziato a raccogliere presso la sua scuola le giovani studentesse di arte drammatica di Kyiv che stanno lasciando l'Ucraina e, come anticipato dal direttore Claudio Longhi, a maggio verrà dedicato un 'focus' sull'Ucraina ad un festival. "Il teatro è anche uno strumento di mediazione culturale", ha detto Longhi: "Attiveremo laboratori teatrali per i rifugiati come momento di elaborazione e di auto narrazione, per loro, all'interno della comunità che va ad accoglierli".

Anche la scuola civica di teatro intitolata a Paolo Grassi è pronta ad accogliere studentesse di regia e recitazione dalle accademie di Kyiv per consentire loro di concludere la loro formazione artistica. Allo stesso modo, la scuola civica di musica ha accolto musiciste e cantanti liriche. "Infine la scuola interpreti ha dato disponibilità alle scuole milanesi di attivare corsi d'italiano per insegnare la nostra lingua ai giovani profughi", ha concluso Monica Gattini di Fondazione Milano.

Un impegno, quello per la formazione dei futuri artisti costretti a fuggire, raccolto anche dal Conservatorio, che si è subito messo in contatto con quello di Kyiv e sta accogliendo alcune domande per inserire allievi, gratuitamente, nelle classi. "Il problema, per il quale chiediamo aiuto al comune, è trovare il modo di farli vivere a Milano", ha commentato Cristina Frosini, direttrice dell'istituzione, che poi ha aggiunto di avere deciso di partecipare a progetti per campi profughi in Polonia finanziati attraverso i concerti, come quello del 17 marzo dell'Orchestra nazionale jazz dei conservatori italiani.

La musica per l'Ucraina

Sul fronte musicale, la Scala è in prima linea con un concerto per la pace calendarizzato per il 4 aprile (il programma è lo Stabat Mater di Rossini con la direzione di Chailly). "Nessuno ci guadagnerà", ha detto Paolo Besana: "Ieri sono state aperte le vendite ed oggi è quasi esaurito. Hanno partecipato, con donazioni, tutte le aziende partner del teatro. Daremo un contributo concreto al fondo comunale e alla Croce Rossa, con uno sguardo sia ai profughi che arrivano sia a chi aiuta la popolazione in Ucraina". Per Besana è "un momento di posizione forte per l'Ucraina e le vittime. Contemporaneamente va ribadita la vicinanza agli artisti russi oggi in difficoltà. La cultura russa non è di Putin e non vogliamo regalargliela".

Marco Ferrullo della Filarmonica della Scala ha deciso di aprire al pubblico la prova di domenica 20 marzo individuando l'agenzia Onu per i rifugiati per la devoluzione dell'incasso: "Quasi tutti i biglietti sono stati venduti". Ruben Jais dell'Orchestra LaVerdi ha ricordato che, il giorno dell'inizio della guerra, il 24 febbraio, era in programma un direttore ospite russo che vive da tempo in Germania, il quale ad inizio concerto ha eseguito l'inno ucraino con l'orchestra. LaVerdi, fino al 13 aprile, raccoglierà fondi che verranno devoluti al fondo comunale e ha deciso anche di sostenere gli artisti russi dissidenti, alcuni dei quali non possono dichiararsi apertamente e hanno problemi a ricevere pagamenti perché hanno i conti bancari in Russia. Divertimento Ensemble sta invece raccogliendo finanziamenti per dare almeno cinque commissioni ad altrettanti compositori ucraini.

Le altre iniziative

Tra le altre iniziative finora programmate, Planet Ucraina, il padiglione dedicato al paese all'esposizione della Triennale che si aprirà a luglio: "Pensiamo a un padiglione diffuso, con un punto dentro il palazzo e presenze in tutte le sale", ha detto Stefano Boeri. "Abbiamo ritirato l'invito alla Russia anche se ci saranno artisti russi a titolo individuale". Dal 23 marzo al 22 maggio sarà esposta la mostra della fotografa tedesca Barbara Probst: l'incasso sarà tutto a sostegno della popolazione ucraina.

Infine, Silvia Razzi e Sebastiano Leddi di Perimetro hanno proposto il progetto 'Photographers for Ukraine': la vendita online di stampe per raccogliere fondi. L'operazione partirà il 18 marzo e hanno aderito duecento fotografi nel mondo. I fondi verranno devoluti all'ospedale di Kyiv, alla Croce Rossa e a Medici senza frontiere. Due anni fa, con la vendita online di stampe per l'ospedale di Bergamo, erano stati raccolti 726 mila euro.