E se Boeri aiutasse a ricostruire Bucha e le città ucraine distrutte? L'archistar milanese, presidente della Triennale, aveva preso posizione contro il massacro di Bucha e chi lo negava o voleva "indagini indipendenti". Ora Bucha e le città dell'hinterland di Kyiv hanno bisogno di essere ricostruite: c'è già chi lavora in questa direzione. E c'è bisogno di architetti capaci di imprimere una visione di rinascita

Bucha (ANSA/EPA/ROMAN PILIPEY)

L'archistar Stefano Boeri ha donato ai condòmini dell'ex Torre dei Moro, andata in fumo a fine agosto 2021, un progetto di ricostruzione per lasciare al passato le vele (concausa della propagazione delle fiamme) e dare un segnale di rinascita attraverso il verde. Ovvero il 'marchio di fabbrica' dell'attuale presidente della Triennale, che ha già esportato il Bosco Verticale sia nella stessa Milano (con il progetto BoscoNavigli in costruzione) sia altrove, da Tirana a Parigi, da Utrecht alla Cina. Per la cronaca, non è detto che 'Antonini 32', nuovo nome della Torre dei Moro, sarà un grattacielo di alberi: altri architetti, come Alfonso Femia, hanno donato i loro progetti e la parola definitiva sul nuovo volto del palazzo sarà dell'assicurazione dello stabile.

Ma la suggestione della 'rinascita verde' potrebbe essere un'opportunità anche per un territorio europeo che, a breve, avrà bisogno di rifiorire. A duemila chilometri da Milano, nell'hinterland di Kyiv, tre città sono distrutte. Citate quasi sempre insieme, Bucha, Irpin e Hostomel sono le località in cui si è scagliata la furia dell'esercito russo, appena fuori dalla capitale ucraina, dove invece le truppe agli ordini del Cremlino non sono riuscite ad entrare. La profonda ferita umana (di morti, feriti, donne stuprate, case saccheggiate, anziani strappati ai loro villaggi) è parallela a quella inferta alle infrastrutture e al tessuto urbano, dai parchi alle abitazioni.

Gli abitanti in fuga (nel più tranquillo ovest del paese o all'estero) desiderano tornare alla loro vita, tornare a casa. Uno dei problemi è che, spesso, le case non esistono più. Una consigliera comunale di Bucha, Iryna Yarmolenko, sta compiendo un 'tour' europeo per costituire una rete di architetti, designer, fund raiser e amministrazioni locali in modo da avviare progetti di ricostruzione. Sostiene che non sia troppo presto per pensarci.

Stefano Boeri, all'inizio di aprile, è entrato nel dibattito italiano successivo alla scoperta del massacro di Bucha. Il presidente della Triennale, con una storia familiare legata alla guerra di Liberazione (il padre comandante partigiano a Verbania, la madre staffetta partigiana a Milano), ha ricordato che "la Resistenza antifascista aveva scelto da che parte stare, chi fossero i nemici, dove e come riconoscere i colpevoli e le vittime". Ora Bucha, come Irpin e Hostomel, ma anche Mariupol e altre città ucraine, hanno bisogno di iniziare a pensare a sé stesse dopo che sarà tutto finito. Hanno bisogno di restituire case, infrastrutture, teatri e piazze ai loro cittadini, a coloro che torneranno, a coloro che lo stanno già facendo.

Durante la sua permanenza a Milano per il 25 Aprile, la consigliera di Bucha Iryna Yarmolenko ha postato sui social il Bosco Verticale ed espresso il desiderio di vedere qualcosa di simile nell'hinterland di Kyiv. Sarebbe meraviglioso se Boeri si mettesse a disposizione per contribuire alla ricostruzione di Bucha, Iprin e Hostomel. Alla loro rifioritura.