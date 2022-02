La Scala e il sindaco danno l'ultimatum al direttore russo vicino a Putin

Fischiato sonoramente, mercoledì sera, da una parte del pubblico del Teatro alla Scala il direttore d'orchestra russo Valery Gergiev, sul podio per la Dama di Picche di Cajkovskij. Gergiev non ha mai nascosto la sua simpatia politica per Vladimir Putin che, giovedì mattina, ha sferrato l'attacco militare russo in tutta l'Ucraina. In precedenza i sindacati dei lavoratori del teatro avevano auspicato che il direttore, "uomo di cultura e, auspichiamo, uomo di pace", lanciasse un "messaggio di speranza e di pace all'Italia e al mondo da un palcoscenico così importante". Cosa che, però, Gergiev non ha fatto.

Ed ora il comune di Milano e il Teatro alla Scala gli stanno chiedendo di prendere una posizione, pronti altrimenti a interrompere subito la collaborazione con lui. "Alla Scala - ha detto giovedì mattina il sindaco Beppe Sala - abbiamo un maestro vicino a Putin. Gli stiamo chiedendo in questi minuti di prendere una posizione precisa contro l'invasione russa. Se non lo facesse, siamo costretti a rinunciare a questa collaborazione". Gergiev sarà quindi sostituito alla direzione della Dama di Picche.

Sala: "Tragedia per il popolo ucraino"

Sala ha poi parlato di "tragedia per il popolo ucraino, la cui comunità è molto importante a Milano" e ha detto che "abbiamo creato un sistema di grande dipendenza" dal gas russo. Ha poi concluso affermando che "il vero punto è capire quanto Putin ha consenso totale tra chi gli sta intorno, gli oligarchi. Il sistema finanziario deve chiedersi cosa fare. Vediamo cosa farà il sistema delle nostre banche".