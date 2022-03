La spesa sospesa per l'Ucraina nei mercati agricoli: i primi 300 chili di alimenti

Trecento chili di generi alimentari raccolti con la "spesa sospesa" nei mercati di Campagna Amica di Milano sono stati consegnati al consolato ucraino per sostenere la popolazione. Lo rende noto la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza-Brianza dopo l'avvio della campagna di solidarietà nei 'farmers' market' del capoluogo lombardo, in via De Lemene (centro Pavesi) e via Friuli (Porta Romana).

Dal consolato, i pacchi saranno trasportati alle frontiere tra Ucraina e i paesi europei confinanti per aiutare i profughi in fuga dalla guerra della Russia. I prodotti raccolti variano dall'olio al riso, dai formaggi al miele, dalla passata di pomodoro al latte, dalle zucche a patate e carote. Cibi a lunga conservazione, meglio se di facile consumo.

Prosegue intanto la raccolta solidale di generi alimentari prodotti dagli agricoltori di Campagna Amica del mercato di Porta Romana attraverso l'apposito sito, nella sezione “Un aiuto per l’Ucraina”. I consumatori hanno la possibilità di fare una donazione libera grazie alla quale acquistare prodotti a favore della popolazione ucraina, sul modello dell’usanza campana del "caffè sospeso", quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo.