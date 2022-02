Guerra in Ucraina, la compagnia di bandiera aumenta i voli. Garantito il Milano-Kyiv

La compagnia di bandiera ucraina, Ukraine International Airlines, sta incrementando la sua offerta sulle rotte europee più popolari, per sopperire alla sospensione dei voli di alcuni vettori europei da e per l'Ucraina a causa della minaccia di guerra che incombe sul paese. Lo rende noto la compagnia in un comunicato diffuso martedì mattina, all'indomani dell'atto con cui il presidente russo Vladimir Putin ha dato il via al riconoscimento ufficiale delle cosiddette repubbliche di Donetsk e Luhansk, in Donbas.

In precedenza, Klm, Lufthansa, Sas, Swiss e Air France avevano annunciato, una dopo l'altra, la sospensione dei collegamenti aerei. Il network di Uia copre le principali destinazioni europee. Il collegamento tra Kyiv e Milano è garantito con un volo che opera tra gli aeroporti di Boryspil e Malpensa.

"Ukraine International opera voli giornalieri per Parigi e Amsterdam e da lì, con gli accordi di 'codeshare' con Klm e Air France, viene garantito il transito per i principali hub europei", ha commentato Yevhenii Dykhne", ceo di Uia. Le altre destinazioni europee coperte da Uia sono Monaco, Londra, Praga, Barcellona, Larnaca-Cipro, Ginevra, Vilnius e Chisinau. Attraverso Kyiv-Boryspil, poi, vengono forniti collegamenti interni con Dnipro, Kharkiv, Lviv, Odessa e Zaporizhia.

"Sicurezza garantita"

"La sicurezza - si legge nel comunicato di Uia - è garantita da una rigorosa procedura di valutazione del rischio. Ogni giorno, insieme ai rappresentanti delle compagnie assicurative, dei locatori, del servizio aeronautico statale dell’Ucraina, la compagnia valuta la situazione e si adopera per fare tutto il necessario per garantire la sicurezza dei passeggeri".