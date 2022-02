Un gufo salvato in una ditta del Milanese

Un gufo che non riusciva più a volare è stato portato al sicuro e affidato all'Enpa. L'animale è stato trovato nei giorni scorsi da alcuni operai all'interno della ditta di Tribiano dove lavorano.

Il volatile, un gufo comune, era arrivato nell'azienda trasportato dal forte vento della scorsa settimana. I lavoratori l'avevano tenuto in custodia qualche giorno, finché sul posto sono intervenuti gli agenti del nucleo ittico venatorio della Città metropolitana di Milano.

Dopo aver verificato che l'animale era reattivo ma non in grado di volare, gli agenti l'hanno portato all'Enpa di Milano per le cure veterinarie del caso.