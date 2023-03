Come funziona lo Spid? I 'mini corsi' nei Municipi di Milano

È stata presentata a Palazzo Marino l’iniziativa di prossimità "ABC...SPID. Crea e impara ad usare la tua identità digitale" promossa dall’associazione di Promozione Sociale MigliorAttivaMente e da Uniting Group e patrocinata dal Comune di Milano, in collaborazione con i nove Municipi. Obiettivo è andare fisicamente nei Municipi per offrire l’attivazione gratuita e facilitata dello Spid per coloro che ne sono ancora sprovvisti e che necessitano di un supporto per effettuare la procedura. Oltre a ciò è previsto un affiancamento in termini di formazione per comprenderne i vantaggi e per apprendere quali sono i servizi dell’Amministrazione pubblica grazie al quale si potrà accedere. Il progetto prevede una tappa in ciascun Municipio della città all’interno di spazi comunali, quali sedi municipali, anagrafi, Cam e centri anziani.

Lo Spid può essere richiesto da tutte e tutti i cittadini maggiorenni, italiani o dotati di permesso di soggiorno, residenti in Italia o all’estero. L’iniziativa, in linea con gli obiettivi del Pnrr che puntano a estendere l’identità digitale alla totalità della popolazione in Italia (ad oggi sono 34,2 milioni i cittadini e le cittadine che lo possiedono) persegue soprattutto la volontà dell’Amministrazione di non lasciare indietro nessuno nel percorso di digitalizzazione.

A oggi, infatti, molti dei servizi erogati dal Comune di Milano sono accessibili tramite identità digitale: oltre 1 milione sono i cittadini e le cittadine registrati ai servizi online e al Fascicolo del Cittadino, dei quali solo in 24mila accedono con Cie e i restanti con Spid. Di questi, 500mila sono ‘city user’ e ogni mese si registrano più di 20mila nuovi utilizzatori che beneficiano di notifiche immediate per diversi servizi. E grazie a questa iniziativa si aggiunge un altro tassello al percorso di trasformazione digitale che questa Amministrazione vuole portare avanti insieme al processo di semplificazione, con servizi capillari e su misura delle singole necessità di ogni persona.

“Ci tengo a ringraziare tutti i soggetti che a pieno titolo hanno lavorato per la realizzazione di questo importante progetto - dichiara l’assessora ai Servizi civici Gaia Romani -. Come Comune avevamo già stipulato una convenzione con la Camera di Commercio per la diffusione dei servizi digitali, con questa iniziativa aggiungiamo oggi un importante tassello a supporto dei cittadini e delle cittadine, andando noi da loro, nei Municipi. Se da una parte stiamo implementando i processi di efficientamento e semplificazione, dall’altra lavoriamo per promuovere momenti di orientamento e supporto dedicati a quelle persone più fragili che fanno fatica ad accedere e utilizzare gli strumenti digitali. La volontà e l’auspicio è che simili iniziative, alla luce di un progressivo invecchiamento della popolazione italiana e di una costante digitalizzazione dei servizi, diventino sempre più strutturali”.

La prima tappa di questo tour è prevista per martedì 21 marzo nel Municipio 6, in via San Paolino 18 presso CAM San Paolino. Le cittadine e i cittadini interessati devono inviare una mail all’indirizzo: info@ migliorattivamente.org per la prenotazione dello SPID fino a esaurimento posti.

Di seguito il calendario dei prossimi mesi: