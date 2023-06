Un giorno a Milano col New York Times: meglio ChatGpt o la guida "umana"?

Il New York Times ha messo a prova l'intelligenza artificiale per verificare se potrebbe sostituire una guida turistica in carne e ossa, e l'ha fatto con un esperimento sul campo a Milano, città che il giornale statunitense ama particolarmente: anni fa l'aveva definita "capitale d'Italia", mentre nel 2022 aveva suggerito idee per "il weekend perfetto" sotto la Madonnina, ovvero che cosa fare a Milano con 36 ore a disposizione.

Ora, invece, una giornalista del Nyt, Ceylan Yeginsu, è arrivata a Milano (dove non era mai stata) affidandosi a ChatGpt per l'organizzazione del primo giorno, a una professionista per il secondo. Giunta in piazza del Duomo, si aspettava di vederla brulicare di gente, e invece era quasi deserta. Presto ha capito perché: era la mattina del 1° maggio. Così ha chiesto all'assistente virtuale ("responsabile" della prima giornata della giornalista) perché non aveva preso in considerazione che si trattasse di una festa nazionale, e la risposta è stata in stile ChatGpt: "Mi dispiace, non mi ero accorto che avevi intenzione di visitare Milano il 1° maggio. Come assistente di viaggio virtuale, cerco di fornire quante più informazioni possibili, ma a volte mi manca qualcosa. Mi scuso per gli eventuali disagi causati".

Museo chiuso

Lo scopo dell'esperimento era quello di confrontare un itinerario elaborato dall'intelligenza artificiale (alcuni portali di viaggio stanno sperimentando questo servizio) con quello messo a punto da una guida turistica "umana" avendo un solo giorno a disposizione. Il pranzo in Galleria, poi la salita alle terrazze del Duomo (ma c'era troppa coda e, dopo pizza e vino, la collega non aveva molta voglia di aspettare) e la visita alla Pinacoteca di Brera. Peccato, però, che il 1° maggio fosse chiusa: l'intelligenza artificiale non l'aveva considerato.

Troppo presto per l'happy hour ("aperitivo" in italiano, nel testo inglese), per cui la giornalista del Nyt ha chiesto a ChatGpt qualche "gemma nascosta" della città. Ed è arrivato il suggerimento di visitare San Maurizio al Monastero Maggiore, che effettivamente è una perla non da tutti conosciuta, ma unica a Milano con gli affreschi del Luini e della sua scuola. Dopo la cena, l'hotel: la richiesta era stata quella di un "boutique hotel di fascia media", l'intelligenza artificiale ha risposto con quattro suggerimenti. La giornalista ha selezionato uno dei quattro, in zona piazza Scala. Tutto bene, tranne che "sembrava invaso dai turisti" all'ora della colazione, il mattino dopo.

Il tour personalizzato

Ed eccolo, il mattino dopo. Questa volta, il tour milanese è affidato a un professionista. Non una guida "normale" ma una "travel designer" che confeziona itinerari su misura, tagliati apposta per il cliente, dopo avere ascoltato le sue esigenze e i suoi desideri. La giornalista ha avuto una seconda possibilità di visitare le terrazze del Duomo, questa volta dopo che la sua consulente le aveva inviato un link per prenotare, in modo da evitare la coda. Il successivo itinerario prevedeva destinazioni vicine tra loro, compresi sentieri poco battuti. E quindi Villa Invernizzi con i fenicotteri nel giardino e una passeggiata di 25 minuti fino alla Vigna di Leonardo, fino all'aperitivo sui Navigli durante la "golden hour".

Il bilancio: meglio l'Ai o la professionista?

E dunque, qual è il bilancio? Il servizio della consulente - scrive la giornalista del Nyt - "senza dubbio sembrava più personalizzato. Prima d'inviarmi i suoi suggerimenti, mi ha posto domande specifiche sulle mie preferenze. Sebbene la mia assistente artificiale fosse dotata di un ampio database, non mi fidavo completamente del suo giudizio e, a volte, mi sentivo portata a fare le mie ricerche". Ma non è tutto da buttare: "La chiave - commenta Yeginsu - era inquadrare le domande nel modo più diretto possibile". Apprezzabile anche il fatto di avere a disposizione ChatGpt 24 ore su 24.

Ma, sempre secondo la cronista, "nessuna esperienza di viaggio è completa senza le raccomandazioni di un amico del posto", che le ha suggerito altri luoghi non presenti negli itinerari di ChatGpt, né della consulente professionale: il Museo Poldi Pezzoli e Villa Necchi Campiglio, per esempio. E poi le ha consigliato un ristorante tradizionale "con cibo delizioso a prezzi ragionevoli", nel quale il piatto di pasta "fumante ai frutti di mare" è stato "un assaggio dell'autentica Italia".