Una giornata per scoprire la vasca del Seveso da vicino

Ha trattenuto le acque del Seveso durante i giorni scorsi, successivamente è stata ripulita ed ora si potrà vedere da vicino al vasca di laminazione di Bresso. Sabato 1° giugno apre l'area verde che circonda la vasca di laminazione del Seveso, un parco alberato di 12mila metri quadri con pista ciclabile inserito nel Parco Nord. Per vedere da vicino la vasca e comprenderne il funzionamento, palazzo Marino con Mm ha organizzato una giornata di visite guidate, con animazioni e musica; l'appuntamento è in piazzale Martiri della Deportazione - via Aldo Moro dalle ore 10 alle 16:30.

“Le visite permetteranno di comprendere le varie fasi di riempimento e svuotamento della vasca in caso di allerta, il sistema di ricircolo per l'ossigenazione delle acque di falda, di pompaggio, di svuotamento e di pulizia dell'invaso in preparazione del nuovo riempimento”, precisano dal comune.

La vasca di laminazione del Seveso è operativa dallo scorso novembre ed è già entrata in funzione due volte, il 10 marzo e soprattutto a metà maggio quando, grazie a un riempimento calmierato, per 10 ore, ha impedito che l'acqua di piena invadesse i quartieri milanesi di Niguarda, Pratocentenaro, Ca' Granda, Istria, Maggiolina e Isola. La vasca, quarto impianto di un sistema che comprende altri tre invasi a Lentate, Paderno Dugnano-Varedo, e Senago, e un'area golenale è in effetti la prima a essere stata realizzata.

Le esondazioni del Seveso

Dal 1976 al 1923 le esondazioni del fiume Seveso a Milano sono state 120, alcune estremamente significative: nel 1979 vi furono14 esondazioni per un totale di 74 ore, nel 2002 la peggiore degli ultimi 20 anni: 39 ore di esondazione dal 25 al 27 novembre. Un altro picco importante è del 2014: nove esondazioni in un anno, una delle quali durata 15 ore.

Dal 1° giugno viene messa a disposizione dei cittadini anche l'area circostante; infatti, nei periodi in cui non è in corso un'emergenza meteo, la vasca è un laghetto immerso nel verde piantumato con circa 200 nuove alberature e 2.400 arbusti, a disposizione di tutti, inserita nel Parco Nord, con piste ciclabili e zattere per la nidificazione degli uccelli. A compensazione, inoltre, il Parco Nord ha acquisito 109mila metri quadrati (quasi 11 ettari) di nuova superficie di aree boschive, filari, prati. Il Comune ha anche scelto di aggiungere un'ulteriore area corrispondente all'ex parcheggio adiacente l'ingresso del Cimitero di Bruzzano (ex area di cantiere) che sarà presto depavimentata.