I guidatori milanesi sono i più multati d'Italia

174 euro all'anno. È quanto spendono in media i milanesi per pagare le multe ricevute alla guida. A dirlo un'analisi congiunta di Facile.it e Assicurazione.it, secondo la quale i conducenti di Milano sono i più multati d'Italia.

Il report, analizzando i rendiconti dei proventi delle violazioni del codice della strada pubblicati dalle città capoluogo di provincia italiane, evidenzia come nel 2022, solo nelle 102 città capoluogo di provincia che hanno pubblicato i dati relativi ai proventi legati alle contravvenzioni stradali, si sia speso più di 793 milioni di euro per pagare le sanzioni.

Più nel dettaglio, a Milano sono stati sborsati 151 milioni di euro per le multe, a Roma 133 milioni e a Firenze 46 milioni. Con queste cifre i tre comuni, nel 2022, sono quelli che hanno incassato i maggiori proventi derivanti da sanzioni legate all'accertamento delle violazioni al codice della strada, ma rapportando le somme al numero di auto e moto iscritte nei registri della motorizzazione, lo scenario cambia. In ogni caso i guidatori più multati d’Italia sono comunque risultati essere i milanesi; considerando che dai dati ufficiali Aci fanno capo a Milano oltre 870mila veicoli tra auto e moto, nel 2022 la 'spesa pro capite' per multe legate alle violazioni del codice della strada è stata di 174 euro.

Seguono in graduatoria i conducenti fiorentini, che in media nel 2022 hanno dovuto pagare contravvenzioni di importo pari a 170 euro, mentre al terzo posto si posizionano quelli bolognesi, dove la 'multa pro capite' è pari a 163 euro. Ai piedi del podio si trova Pavia, dove automobilisti e motociclisti, in media, hanno dovuto sostenere multe di importo pari a 129 euro, seguita da Siena (128 euro). Tra i conducenti meno multati, invece, quelli del comune di Carbonia, Sardegna, che lo scorso anno ha incassato appena 120 mila euro, e quelli di Enna (131 mila euro) e Agrigento (135 mila euro), Sicilia.

Rapportando le somme incassate con il numero di autovetture e motocicli iscritti nei registri della motorizzazione, emerge che i conducenti meno multati lo scorso anno sono stati quelli di Latina, che in media hanno speso a testa 2,2 euro per far fronte a sanzioni legate alla violazione del codice della strada. Seguono i guidatori di Agrigento, con una spesa pro capite pari a 2,5 euro, e quelli di Aosta, dove la 'multa media' è stata di 4,1 euro.