Secondo attacco hacker in 4 giorni: pronto soccorso e ospedali di nuovo in tilt

Pirati informatici di nuovo in azione. Secondo attacco hacker al gruppo MultiMedica, che comprende l'ospedale San Giuseppe di Milano e quello di Sesto San Giovanni. Dopo la prima "irruzione" avvenuta nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 aprile, un nuovo attacco si è verificato nella giornata di martedì 25 aprile.

Identici gli esiti, con gli ospedali completamente in tilt. "MultiMedica comunica agli interessati di aver subito un secondo attacco hacker ai propri sistemi informatici. Dopo il primo attacco avvenuto nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 aprile, la struttura aveva prontamente istituito una task force, costituita da professionisti interni ed esterni, ed era al lavoro per dare continuità alle attività clinico assistenziali, quando è stata vittima di una seconda aggressione", hanno informato dalla società.

"Alla luce dell’attuale situazione, MultiMedica sta avvisando i propri utenti che resta sospesa tutta l’attività ambulatoriale, quella dei Pronto Soccorso e il ritiro dei referti", hanno chiarito dal gruppo. I pronto soccorso chiaramente curano le persone che si sono presentate spontaneamente, ma le ambulanze non vengono inviate negli ospedali.

A questo punto sono garantite solo le attività di ostetricia, dialisi, riabilitazione, chemioterapia, medicina nucleare e ricoveri. "MultiMedica contatterà direttamente i pazienti già in nota che possono essere ricoverati. L’azienda, che sta collaborando con la Polizia Postale, non è in grado di stabilire - hanno concluso - quando tutta l’operatività potrà tornare alla normalità".