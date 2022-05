Gli hacker hanno messo in crisi gli ospedali milanesi: "È emergenza ricoveri"

Siti ancora ko e ospedali in affanno. La sanità lombarda continua a fare i conti con l'attacco hacker che nella notte del 1 maggio ha colpito le strutture dell'Asst Fatebenefratelli Sacco, mandando in titl i portali di oltre trenta nosocomi.

Tra gli ospedali che, tra gli altri, stanno sostenendo il maggior afflusso di pazienti a causa dell'impossibilità delle strutture bloccate di effettuare ricoveri attraverso il sistema telematico, c'è l'istituto clinico Città Studi. E la situazione non sembra delle più serene. L'ospedale - si legge in una nota - "anche per la sua collocazione logistica rispetto al Fatebenefratelli e alla Macedonio Melloni sta affrontando una vera e propria emergenza" con una " forte pressione" sul pronto soccorso. "Abbiamo dovuto far fronte - ha spiegato Andrea Ronsivalle, responsabile del pronto soccorso - ad un incremento del 40%. La situazione è complessa perché non siamo ancora usciti dall'emergenza covid e quindi abbiamo ancora aree dell'ospedale che non possiamo utilizzare per i ricoveri normali".

E oltre all'aumento del flusso di persone, bisogna fare i conti anche con il "nervosismo" di quelle stesse persone. "In questo frangente dobbiamo fronteggiare, oltre agli aspetti organizzativi, il malumore, giustificato, dei pazienti costretti ad attese di ore al pronto soccorso". Per Ronsivalle pesa anche un problema di comunicazione, perché "le persone che giungono al pronto soccorso non sono informate sulla momentanea eccezionalità della situazione e quindi ritengono di essere oggetto di un pesante disservizio. In ogni caso - ha concluso - contando su prossime soluzioni il nostro organico sta continuando a lavorare senza soste da domenica".