Halloween anche per i "piccoli guerrieri" del Niguarda: zucche e fantasmini di lana

Il 31 ottobre è Halloween anche al Niguarda. Come ormai da tradizione, zucchette e fantasmini 'spuntano' nel reparto di terapia intensiva neonatale per i piccoli pazienti ricoverati. Si tratta di creazioni in lana realizzate a mano dalle volontarie dell'associazione Cuore di Maglia, che ha sede a Torino e, da dodici anni, collabora con più di cento ospedali anche all'estero, e di decorazioni posizionate sulle incubatrici a cura dei volontari di Fondazione Ronald McDonald.

"In terapia intensiva neonatale - si legge in una nota dell'ospedale - ogni occasione è buona per promuovere iniziative che umanizzano le cure. Piccoli gesti di normalità per alleggerire le lunghe e difficili giornate delle famiglie dei piccoli guerrieri".