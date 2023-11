Come si sono travestiti i vip di Milano per Halloween

C'è chi la ama, chi la odia e a chi ne è indifferente. La festa di Halloween è entrata a tutti gli effetti nella tradizione italiana, ma a divertirsi più di tutti con maschere e travestimenti sono sempre i vip, specialmente quelli che amano i social. Instagram impazza di volti super noti e delle loro scelte per la serata più terrificante dell'anno. Ma di vestiti di paurosi c'è molto poco e si guarda allo stile e alle icone dei film: proprio come si fa negli Stati Uniti.

Ed ecco in prima fila Chiara Ferragni e Fedez che hanno messo in mostra su Instagram diversi travestimenti. Solo il definitivo, per la Ferragni, è valso la pena per la maxi festa organizzata dalla regina delle influencer: Sharon Stone in Basic Instinct. E a quella festa sono tanti i vip che hanno sfoggiato i propri travestimenti. Sbuca anche una Francesca Michielin, poco influencer, che sembra aver capito il tema più di altri trasformandosi in Mercoledì Addams. Quella della serie tv, chiaro.

Fuori dall'Halloween Balsh targato Ferragni, Paola Turani e famiglia si ispirano al Trono di Spade per un look completo alla Jon Snow. Con tanto di draghetto. Diletta Leotta, di sera Tomb Raider, di giorno veste la figlia di pochi mesi da zucca. Ecco la raccolta di tutti gli outfit.