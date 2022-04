Come sarà l'Hard rock cafe di Milano (che assume 100 persone)

Due piani, 900 metri quadrati, 280 posti a sedere. Inizia a prendere forma l'Hard rock cafe di Milano, il primo locale che la celebre catena londinese aprirà sotto la Madonnina. L'inaugurazione avverrà entro l'estate 2022 e in via Dante, al civico 5, proseguono i lavori per ultimare il ristorante meneghino.

Il locale, che avrà due palchi per la musica live, "offrirà un’esperienza multisensoriale, dove food, drink e musica di alta qualità si mescolano in un'atmosfera glamour con riferimenti all’arte italiana, tutto in perfetto stile rock ‘n’ roll", assicurano da Hard rock. Immancabile, chiaramente, "l'inimitabile Rock Shop, che darà vita ad una shopping experience tra oggetti classici, da collezione e i nuovi ed entusiasmanti prodotti del mondo Hard Rock".

Di pari passo ai lavori sono partite le selezioni per le figure professionali che troveranno posto nel nuovo ristorante, che offrirà lavoro ad oltre 100 persone. Al momento, si ricercano - si legge in una nota della società - "personale di cucina, camerieri, host, retail sales associates, bartenders", che possono candidarsi inviando una mail a cv@hrcmilan.com. Il 20 e 21 aprile, in un Grand Hotel, si terrà poi "il primo job fair" con "i candidati che avranno modo di incontrare i recruiter in meeting one to one".