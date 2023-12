Hines, Unicredit e Prelios riqualificheranno lo Scalo Farini

Hines, Unicredit e Prelios si sono aggiudicate l'asta per la riqualificazione dello Scalo Farini di Milano, una delle più grandi trasformazioni urbane in città nei prossimi anni. L'offerta si aggirerebbe sui 500 milioni di euro. È possibile, a questo punto, che nell'area sorga una nuova sede di Unicredit, il cui quartier generale si trova in piazza Gae Aulenti, poco lontano. La cordata composta dai tre soggetti ha sconfitto la concorrenza, costituita da Coima, Generali Real Estate e Emaar Properties.

Allo Scalo Farini, che per il 65% diventerà verde pubblico, sorgerà la sede (e campus) dell'Accademia di Belle Arti di Brera, nonché un quartiere di 1.800 alloggi in edilizia convenzionata, su alcuni dei quali il Comune di Milano manterrà un diritto d'opzione. Se lo eserciterà, una parte degli appartamenti diventerà pubblica. L'edilizia convenzionata costituirà il 30% del totale allo Scalo Farini.