Alla scoperta di Hotdog House, il tempio degli hot dog

Hot dog, che passione. Il più famoso panino americano, natoalla fine dell'800, continua infatti a spopolare anche nel Bel Paese, con ben 3 italiani su 4 che, in vacanza, preferiscono questo tipico piatto di street food alla classica cena nel ristorante (sondaggio Coldiretti).

Come nasce l'hot dog

Il termine "hot dog" è una variazione dell'originale "red dog" e venne inventato da un disegnatore di fumetti. Ironicamente egli raffigurò all'interno del panino un cane bassotto facendo riferimento al fatto che cane e salsiccia erano lunghi, rossicci e tedeschi. Da allora il nuovo termine hot dog, ovvero "cane caldo", diventò popolare e restò in uso.

Dove mangiare un ottimo hot dog a Milano

A Milano sono numerosi i luoghi dove è possibile gustare il tipico panino americano, pe rò c’è solo un posto dove lo trovi in stile alpino, Hotdog House.

Il locale - che si trova in Via Urbano III, 3 a Milano (a 50 metri dalle Colonne di San Lorenzo), e a Varese, in Via Veratti - propone una grande varietà di panini croccanti e diversi tipi di wurstel, non solo di carne, ma anche vegetariani: piatti sfiziosi e buonissimi, semplicemente adatti a tutti i gusti.

La qualità dei prodotti

Il tratto che contraddistingue Hotdog House è, innanzitutto, l’altissima qualità dei suoi prodotti. I partner e i fornitori sono infatti siti in Alto Adige e producono le materie prime di tutti i piatti basandosi poprio sulle ricette di Hotdog House.

Il delivery

Da Hotdog House è inoltre possibile ordinare dalle principali piattaforme di delivery come Deliveroo, Glovo e Ubereats.

