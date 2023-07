Il nuovo hotel a 5 stelle nel centro di Milano

È stato aperto un nuovo hotel di lusso, a cinque stelle, in centro a Milano, per l'esattezza in via Santa Sofia 37, al posto della precedente sede di Allianz. I lavori di ristrutturazione sono durati quattro anni, su progetto dello studio Marco Piva. Il Radisson Collection Hotel Santa Sofia ospiterà 159 stanze (per un massimo di 350 ospiti), due terrazze, una piscina ed è stato pensato, secondo quanto dichiarato dai progettisti, più per una clientela 'leisure', quindi turistica, che per quella business, anche se nonmancheranno postazioni per lo smart working (anche per i non clienti).

La facciata dell'edificio, molto noto, situato all'angolo con corso Italia, è stata conservata intatta, e sarà impreziosita da una inedita illuminazione esterna. Nell'ex cortile dell'edificio sarà ospitato il Sofia Kitchen & Bar, con selezione di piatti mediterranei e internazionali. La terrazza sul tetto si chiamerà Issei Rooftop, con ristorante e cocktail bar di cucina Nikkei. Alcune serate saranno dedicate a dj set. Oltre alla terrazza si potranno prenotare anche balconi per due persone. Al piano terra, oltre alla hall, i divani e le postazioni di smart working, aperte anche ai non clienti.

Zona in fermento

Le camere e suite avranno grandi finestre e pareti in vetro, per assomigliare il più possibile a loft. Al quarto piano la seconda terrazza, con piscina all'aperto, al momento riservata soltanto ai clienti dell'albergo. Immancabile il centro fitness, sempre aperto, con sauna. La zona del nuovo albergo di lusso è in fermento. Aprirà, nel 2024, la stazione della metropolitana M4, con collegamento diretto all'aeroporto di Linate e, con San Babila, al Quadrilatero della Moda. E vicino, in corso Italia, Deloitte sta per completare la ristrutturazione della nuova sede.